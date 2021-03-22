連11凍 中國3月份一年LPR：3.85%、五年以上：4.65%

週一 (22 日) 中國全國銀行間同業拆款中心公布 3 月一年期貸款市場報價利率 (LPR) 為 3.85%，預期 3.85%，前期 3.85%。五年以上貸款市場報價利率 (LPR) 為 4.65%，預期 4.65%，前期 4.65%。1 年期和 5 年以上 LPR 已經連續第 11 個月保持不變。

(資料來源: 365 淘房) 一年期及五年以上 LPR 走勢

中國東方金城認為，短期內 1 年期 LPR 報價調整的可能性不大。今年上半年在中國經濟持續復甦與外在不確定性仍存在的相互影響、中國物價水準整體保持溫和的背景下，貨幣政策將持續處於觀察期，以 MLF 利率為代表的政策利率調整的可能性很小，連帶 LPR 報價也不容易變動。

同時他們還指出未來一段時間短期和中期市場利率都將繼續圍繞政策利率波動，資金面變化對銀行資金成本的影響有限。

路透社早前對 30 位金融機構法人的調查顯示，幾乎全數認為 3 月 LPR 不會調整，主要在於本週中國人行進行的中期借貸便利 (MLF) 操作利率並改變，而 MLF 是 LPR 定價的重要因子。

LPR 報價主要是由中國 18 家銀行，每月 20 日上午 9 點前，以 0.05 個百分點為單位，向中國全國銀行間同業拆款中心提供報價，中國全國銀行間同業拆款中心將扣除最高和最低報價後計算算術平均數，並以 0.05% 的整數倍就最接近數字計算得出。

