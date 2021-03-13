iPhone 12 mini砍單需求現隱憂？大摩：僅為供應鏈雜訊 不必過度解讀

投行摩根士丹利 (大摩) 周五 (12 日) 表示，最近一連串有關 iPhone 需求疲軟的供應鏈消息僅是雜訊，iPhone 多數機型需求仍強勁，不會影響蘋果 (AAPL-US) 的手機銷售表現， iPhone 全年出貨量下修機率不大。

大摩分析師 Katy Huberty 同意有關蘋果 iPhone 12 mini 需求疲軟的消息，但 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 系列的總體需求仍然樂觀。

Huberty 表示，蘋果傳出將在 2021 年上半年將 iPhone 產量下調至 7500 萬支，可能是導致最近蘋果股價表現不佳的原因之一。不過她認為該消息不會影響到蘋果的基本面。

日經 (Nikkei) 日前引述消息人士報導，蘋果正削減所有 iPhone 的產量，降幅約 20%，其中減幅最大的是 iPhone 12 mini ，預計將砍單逾 7 成。

然而大摩最近進行的一項產量檢查顯示，2021 年上半年 iPhone 的總生產量可能還會提高 300 萬至 500 萬支，主因於該投行發現特定 iPhone 12 和 iPhone 11 機型的訂單正在調高、而非下修。

Huberty 認為，iPhone 12 的需求展望仍然強勁，其中一個原因在於，台廠蘋果供應鏈的營收已連續 5 個月成長，顯示 iPhone 強勁需求仍持續。

此外，Huberty 表示，iPhone 的表現仍優於陸系手機品牌，她預估 iPhone 1 月出貨量年增 157%，2 月份年增率高達 314%。

Huberty 進一步說，5G 是中國購買 iPhone 的最大動能，另外蘋果搶食華為放棄的手機市占率，也帶動蘋果的成長。據統計，截至 2 月華為中國手機市占率已連續 3 個月下滑。

儘管 iPhone 12 mini 需求低於市場預期，但 Huberty 表示，其他 iPhone 機型需求強勁將使 2021 年出貨量優於市場預期。

Huberty 表示：「我們認為 iPhone 大幅減產的新聞相較於基本面風險，更像是供應鏈的雜訊，因此要下調原先預估今年出貨 2.16 億支 iPhone 的風險很小，且該水準也低於日經所引用的 2.3 億支預期出貨量。」