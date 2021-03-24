〈財政部立院備詢〉房地合一稅2.0下周排審 回溯與生效日成攻防焦點

財委會預計下周起陸續審查《房地合一稅修正案》，儘管藍綠大多贊成房地合一稅 2.0 修正大方向，但對於「取得時間點」是否回溯至 2016 年仍無明確共識，就連財政部對此也語帶保留，委婉表示「持開放態度」，預料回溯日期與生效日出時間將成審議攻防焦點。

為打擊投機炒作，行政院日前擬定《房地合一稅修正案》並在日前將草案交付財政委員會，根據政院訂定版本，房地合一稅 2.0 主要調整「短期持有的定義」，現行房地合一稅持有未滿一年稅率 45%、2 年內稅率 35%，而新版房地合一稅則擬定，持有 2 年內稅率 45%，2 年以上未滿 5 年稅率 35%。

據了解，目前朝野立委對於房地合一稅 2.0 延長「短期持有年限」這部分已有共識，並無歧見，但對於適用範圍須回溯至 2016 年，也就是 2016 年元旦起所取得的房產一律適用新版稅制，少數立委則有不同想法。

民進黨立委鍾佳濱認為，新版房地合一稅如果將取得時間點回溯至 2016 年，恐怕影響部分民眾資產配置與規畫需求，例如，為了子女求學而在外縣市置產的家長，可能碰上子女畢業後，卻因還在稅制閉鎖期而無法處分資產。

但國民黨立委則認為，房地合一稅 2.0 如果不回溯至 2016 年等於只做半套，何況政院版白紙黑字明訂，取得時間點將回溯至 2016 年，但財政部卻不敢堅定捍衛政院提的版本，質疑財政部立場鬆動，呼籲財政部應跳出來捍衛政院版本。

財政部長蘇建榮對此僅表示，對於房地合一稅 2.0 是否回溯，會多聽取外界意見，目前仍持開放態度；至於生效日出時間點則重申，將由行政院訂定之。