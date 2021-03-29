太景-KY流感新藥將啟動授權 首要切入中國市場

太景 - KY(4157-TW) 董事會決議授權董事長與知名藥企簽署新藥商務合約，市場推測，太景開發的流感新藥 TG-1000 授權案，近期有望出現結果，且將優先切入中國市場。

太景表示，TG-1000 國際授權案已洽談蠻長一段時間，目前正努力完成最後確認，未來新藥布局市場會先從中國開始，再逐步擴大至歐美地區與其他市場，搶攻全球 50.3 億美元流感市場。

太景旗下流感新藥 TG-1000 本月初在中國完成一期臨床試驗，並在中美雙報下，啟動二期臨床試驗，規劃將在 30 家臨床試驗中心來執行，目前已有 20 多家中心陸續啟動作業程序，並篩選受試者。

據流感新藥 TG-1000 一期臨床試驗數據顯示，健康受試者口服 TG-1000 後，沒有出現重度或嚴重反應，動態心電圖監測和體格檢查等項目也未出現異常，該藥物的安全性及耐受性良好。

TG-1000 採用中美雙報策略，能以相同的臨床試驗設計資料，同時送至美國 FDA 與中國 NMPA 審核，確保臨床設計、數據等能符合兩國規範，此外，TG-1000 啟動國際藥廠授權後，可在美國直接申請展開第三期試驗。

其他藥品進展方面，太景與中國宜昌東陽光藥業合作開發的 C 型肝炎純口服直接抗病毒合併療法，在中國執行臨床三期試驗，總計納入 370 名慢性 C 型肝炎患者，包括 340 名無肝硬化的 C 肝患者及 30 名肝硬化 C 肝患者，目前臨床試驗已經進入尾聲，後續將進入臨床數據分析。