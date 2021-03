太景-KY流感新藥將啟動授權 首要切入中國市場

太景 - KY(4157-TW) 董事會決議授權董事長與知名藥企簽署新藥商務合約,市場推測,太景開發的流感新藥 TG-1000 授權案,近期有望出現結果,且將優先切入中國市場。

太景表示,TG-1000 國際授權案已洽談蠻長一段時間,目前正努力完成最後確認,未來新藥布局市場會先從中國開始,再逐步擴大至歐美地區與其他市場,搶攻全球 50.3 億美元流感市場。

太景旗下流感新藥 TG-1000 本月初在中國完成一期臨床試驗,並在中美雙報下,啟動二期臨床試驗,規劃將在 30 家臨床試驗中心來執行,目前已有 20 多家中心陸續啟動作業程序,並篩選受試者。

據流感新藥 TG-1000 一期臨床試驗數據顯示,健康受試者口服 TG-1000 後,沒有出現重度或嚴重反應,動態心電圖監測和體格檢查等項目也未出現異常,該藥物的安全性及耐受性良好。

TG-1000 採用中美雙報策略,能以相同的臨床試驗設計資料,同時送至美國 FDA 與中國 NMPA 審核,確保臨床設計、數據等能符合兩國規範,此外,TG-1000 啟動國際藥廠授權後,可在美國直接申請展開第三期試驗。

其他藥品進展方面,太景與中國宜昌東陽光藥業合作開發的 C 型肝炎純口服直接抗病毒合併療法,在中國執行臨床三期試驗,總計納入 370 名慢性 C 型肝炎患者,包括 340 名無肝硬化的 C 肝患者及 30 名肝硬化 C 肝患者,目前臨床試驗已經進入尾聲,後續將進入臨床數據分析。