鴻海旗下工業富聯攻電動車 從三大面向著手佈局

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯今 (31) 日舉行台灣媒體線上交流會，公司表示，新能源車是公司未來主要戰略方向，將專注整合高階精密電機與機構件、以燈塔工廠模式進軍核心零組件智慧製造，及以 5G、物聯網及車載系統切入車聯網等三大方向佈局。

展望後市，工業富聯董事長李軍旗表示，將持續精進既有通信及移動網路設備、雲端運算、工業互聯網等業務，並將新能源車列入公司重要戰略方向。

對於工業富聯在鴻海電動車計劃中的角色，執行長鄭弘孟表示，新能源車是公司未來主要戰略方向，將專注三大部分，第一，將公司的複合金屬等工藝能力應用在電動車核心零組件領域，佈局高階精密電機及機構件技術發展與製造，實現電動車的輕量化及精密化的實際需求。

第二， 在工業互聯網拓展上，借助集團在新能源車戰略佈局，及 MIH 上千家國內外車廠、零組件供應商管道，以燈塔工廠模式進軍新能源汽車核心零組件的智慧製造，助力電動車產業發展。

第三，以 5G、物聯網及車載系統切入車聯網，持續擴張車載影音多媒體及車聯網系統的自研能力，以擴展市場規模和影響力，目前已積極展開許多合作計畫。

對於近期零組件缺料情況對出貨的影響，鄭弘孟表示，缺料已成企業的經營課題，備料庫存盤點上，已預做機動調配，未受到太大影響，但也坦言部分原物料成本、物流成本增加，對毛利率及淨利率帶來挑戰，將持續擴大自身研發的 ODM 業務提升產品毛利率。

談及先前公告購置的鴻海威州資產，鄭弘孟表示，由於大客戶訂單穩定，考量整體綜效因此轉租為買，有助發揮產能效益，工業富聯購入項目包括智慧製造中心及高效能數據中心，其中高效能數據中心與當地廠商合作，預估 4 月逐步啟動建置。