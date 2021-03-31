〈東元改選前哨站〉董座喊話提升每年股利配發率 3年後將超過8成

東元 (1504-TW) 董事會改選前哨戰開打，現任經營團隊今 (31) 日公布下屆董事 11 席名單，董事長邱純枝表示，除盼 11 席董事能全數順利上任外，將提升每年股利配發率，預計 3 年後配發率可超過 8 成。

邱純枝表示，董事會候選名單未來除聚焦在本業外，也將發展綠能商機、電動車產業、智動化產業與智慧城市解決方案，另外，下屆董事會也將繼續執行五大目標，包括組織簡化、資產活化、提高股利、提供股東合作綜效及接班計劃等重大工程。

股利政策方面，邱純枝表示，將調整未來 3 年股利配發率，每年將提高 10-15%，預計 3 年後股利配發率將從目前的 61% 提升到 80% 以上。

邱純枝指出，組織簡化方面，將檢討轉投資事業效能，運用分拆上市或併購策略加大本業成長，此外，也將加速不動產的處份與開發，包括松江大樓重建、新莊廠區合建、南港生技園區開發以及印度 Bangalore 工業園區開發案等。

邱純枝指出，對於目前董事會成員感到抱歉，由於現有經營團隊在資產活化、馬達事業、電動車產品、智慧製造上都有佈局，但營運模式較為低調，且一步步正在進行改革，只是都沒有被外界看到。她提到，大型企業要有接班機制的認知，因此下一屆也會啟動接班機制，培養新的領導人。