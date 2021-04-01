防疫需求炒熱線上消費 投信看好雲端服務可望沾光

疫情讓消費場域從線下轉戰線上，也順勢帶動雲端服務商機，據統計，去年企業的 IT 投資金額相較 2019 年下滑，但在雲端投資的金額不減反增，不僅帶動提供雲端服務的企業獲利成長，使用雲端服務的新型態消費型企業也同步受惠。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出，隨著企業在雲端的投資金額成長，滲透率也持續上升，2019 年企業的雲端投資穿透率僅 6.4%，預期今年可望加速來到 8.2% 的水位，而電商巨擘 Amazon 也將發展重心將轉往雲端等高毛利業務。

而雲端業務的發展不僅直接讓 Amazon(AWS)、Microsoft(Azure)、Google(GCP) 等全球前三大雲端服務業者受惠，許多網路零售、線上影音串流平台等，同樣受惠於雲端服務的成長，以 Netflix 為例，從線上 DVD 租借到擴大線上串流影音服務的比重，也捨棄自建雲轉往公有雲來提供消費者更快速、便利的服務，成為第一間完全上雲的大型企業，所有的影音串流服務都建置在 Amazon 的雲端服務 AWS。

楊博翔認為，新消費趨勢在過去 10 年，透過新科技導入與龐大且較為低廉的資本高速成長，特別是該領域的龍頭企業不論在用戶數、資本與科技優勢之下，積極拓展新業務，甚至跨業經營。

整體而言，未來想要參與全球消費商機的成長，不應該僅著墨於過往的舊有消費思維，而是要布局趨勢浪頭上的新型態消費產業，包括線上購物、線上影音娛樂、線上廣告、電動車、數位支付等，搭上這波數位結合消費的長線成長契機。