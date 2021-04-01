〈拜登擴大基建〉除了基建 電動車、寬頻均有望由2兆美元計畫中受益
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在華爾街密切關注下，美國總統拜登提出了超過 2 兆美元的美國就業計畫，著重於擴大基礎建設。由於最終計畫涵蓋相當廣泛的層面，意味著除了基礎設施股之外，電動汽車、燃料電池等股票也均在受惠行列中。
基礎設施相關
一如預期，本次計畫很大一部分集中在交通基礎設施，包括拜登提議撥款 1150 億美元，用於橋樑、高架、道路和主要街道的現代化，200 億美元來改善道路安全，例如通過提高能見度來減少撞車事故。
由於這些提案爭議不大，預計年內通過可能性高，並幫助傳統的建築材料、建築設計、工業機械相關股票。
有望受惠個股：
- 開拓重工 (Caterpillar)(US-CAT)
- Vulcan Materials(US-VMC)
- Cummins (US-CMI)
- 聯合租賃 (United Rentals)(US-URI)
- Deere(US-DE)
- 美國鋼鐵 (U.S. Steel)(US-X)
- iShares 美國基礎設施 ETF
- 在道路安全方面，Iteris(ITI-US) 在道路感測器、交通路口管理和交通信號解決方案頗具吸引力。
電動車相關
美國就業計畫的另一個關鍵組成部分為電動車相關。拜登承認中國在電動汽車市場上處於主導地位，因此希望協助美國衝刺。為此，他提議分配 1740 億美元以提高電動汽車的採用率。
有望受惠個股：
- 特斯拉 (US-TSLA)
- Fisker (US-FSR)
- Lucid Motors (US-CCIV)
- Workhorse(US-WKHS)
- Lordstown Motors(US-RIDE)
- 諸如 QuantumScape(US-QS) 之類的電池公司
- 電動汽車充電股—ChargePoint(US-CHPT) 和 Blink Charging(US-BLNK)
全民高速寬頻
《美國就業計畫》中，基礎設施支出的另一個關鍵組成部分，是使美國所有人都能使用高速寬頻。
有望受惠個股：對於注重通訊的房地產投資信託公司 Crown Castle International(US-CCI) 來說，這提供了上漲的機會。
投資清潔安全的飲用水
拜登希望所有美國人都擁有乾淨安全的飲用水。與此相關，拜登提議投資 500 億美元，用於基礎設施的防災能力投資。他還呼籲國會向飲用水州循環基金和國家水基礎設施改善法案投資 450 億美元。
有望受惠個股：
- 美國自來水廠 (US-AWK)
- 加州水務公司 (US-CWT)
- Primo Water(US-PRMW)
相關個股
卡特彼勒US-CAT瓦爾坎材料公司US-VMC康明斯公司US-CMI聯合設備租賃公司US-URI迪爾公司US-DE美國鋼鐵US-XIteris Inc.US-ITI特斯拉US-TSLAFisker Inc - Class AUS-FSRChurchill Capital Corp IV - Class AUS-CCIVWorkhorse Group IncUS-WKHSLordstown Motors Corp. - Class AUS-RIDEQuantumScape Corp - Class AUS-QSChargePoint Holdings Inc - Class AUS-CHPTBlink Charging CoUS-BLNK冠城國際公司US-CCIAmerican Water Works Co. Inc.US-AWK錦和興（大眾）有限公司US-CWTPrimo Water CorporationUS-PRMW