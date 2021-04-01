〈拜登擴大基建〉除了基建 電動車、寬頻均有望由2兆美元計畫中受益

在華爾街密切關注下，美國總統拜登提出了超過 2 兆美元的美國就業計畫，著重於擴大基礎建設。由於最終計畫涵蓋相當廣泛的層面，意味著除了基礎設施股之外，電動汽車、燃料電池等股票也均在受惠行列中。

基礎設施相關

一如預期，本次計畫很大一部分集中在交通基礎設施，包括拜登提議撥款 1150 億美元，用於橋樑、高架、道路和主要街道的現代化，200 億美元來改善道路安全，例如通過提高能見度來減少撞車事故。

由於這些提案爭議不大，預計年內通過可能性高，並幫助傳統的建築材料、建築設計、工業機械相關股票。

有望受惠個股：

開拓重工 (Caterpillar)(US-CAT)

Vulcan Materials(US-VMC)

Cummins (US-CMI)

聯合租賃 (United Rentals)(US-URI)

Deere(US-DE)

美國鋼鐵 (U.S. Steel)(US-X)

iShares 美國基礎設施 ETF

在道路安全方面，Iteris(ITI-US) 在道路感測器、交通路口管理和交通信號解決方案頗具吸引力。

電動車相關

美國就業計畫的另一個關鍵組成部分為電動車相關。拜登承認中國在電動汽車市場上處於主導地位，因此希望協助美國衝刺。為此，他提議分配 1740 億美元以提高電動汽車的採用率。

有望受惠個股：

特斯拉 (US-TSLA)

Fisker (US-FSR)

Lucid Motors (US-CCIV)

Workhorse(US-WKHS)

Lordstown Motors(US-RIDE)

諸如 QuantumScape(US-QS) 之類的電池公司

電動汽車充電股—ChargePoint(US-CHPT) 和 Blink Charging(US-BLNK)

全民高速寬頻

《美國就業計畫》中，基礎設施支出的另一個關鍵組成部分，是使美國所有人都能使用高速寬頻。

有望受惠個股：對於注重通訊的房地產投資信託公司 Crown Castle International(US-CCI) 來說，這提供了上漲的機會。

投資清潔安全的飲用水

拜登希望所有美國人都擁有乾淨安全的飲用水。與此相關，拜登提議投資 500 億美元，用於基礎設施的防災能力投資。他還呼籲國會向飲用水州循環基金和國家水基礎設施改善法案投資 450 億美元。

有望受惠個股：