偉詮電2月純益年增15倍 EPS 0.37元

USB PD 晶片廠偉詮電 (2436-TW) 今 (1) 日公告 2 月自結，稅後純益 0.66 億元，年增 1551%，每股稅後純益 0.37 元；受惠 USB PD 晶片出貨暢旺、MCU 漲價效益，偉詮電 2 月獲利較去年同期明顯改善，激增 15 倍。

偉詮電 2 月營收 1.94 億元，月減 25.54%，年增 35.41%，累計前 2 月營收 4.55 億元年增 73.97%，創下歷年同期新高。

由於近來隨著 8 吋晶圓代工價格續揚，偉詮電為反映成本增加，全產品線包括電源管理晶片 (PMIC)、微控制器 (MCU) 將自 4 月 1 日起全面漲價，漲幅約 10-20%，客戶也買單，訂單能見度直達年底。

偉詮電主力產品為 USB PD 快充晶片，廣泛應用於筆電、手機、遊戲機等，尤其在筆電應用，2019 年 USB PD 在筆電滲透率僅 15-20%，去年已提升至 35%，帶動偉詮電 USB PD 晶片出貨量翻倍，達 1.4 億顆，創下歷史新高。

偉詮電預計，各大筆電品牌導入 USB PD 的意願較過往更積極，今年滲透率將一舉提升至 60% 以上，較去年近倍增，且今年整體筆電出貨量還會再優去年，滲透率、整體市場同步成長下，今年 USB PD 晶片出貨量 2 億顆起跳。