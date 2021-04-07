智伸科3月營收寫新高 單季創次高

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (7) 日公布 3 月合併營收達 8.22 億元，月增 21.82%、年增 48.78%，創單月新高，第一季合併營收 22.62 億元，年增 44.62%，也創下單季次高。

展望第二季，智伸科指出，旗下汽車事業部保持良好訂單能見度，上半年產能稼動率有望處高水準，隨著主要客戶需求持續加大，挹注營運可期。

智伸科表示，隨著汽車產業加速朝電動化技術發展，主要客戶持續加大對新能源車等關鍵零組件的需求，再加上傳統燃油車追求引擎效能提升和節能減碳，均帶動旗下包括汽油高壓泵浦、缸內直噴引擎 (GDI)、傳動系統 AT/CVT/DCT 滲透率提升，出貨暢旺。

智伸科說明，受惠疫苗開始施打，全球疫情有機會趨穩，加上各國政府持續推動經濟復甦，有助新車銷售，旗下汽車事業部保持良好訂單能見度。

智伸科進一步指出，據牛津經濟研究院研究報告分析，全球新能源車占輕型新車總銷量比重將從去年的 11% 增至今年的 16%，至 2023 年更可達 44%，作為特斯拉散熱相關零組件全球供應業者，目前與多家品牌車廠開發關鍵零組件，要客戶對旗下相關關鍵零組件產品的需求持續上升可期。