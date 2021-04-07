鴻海Fii強化關鍵零組件布局 中國周口、晉城同步擴產

鴻海 (2317-TW) 集團旗下工業富聯持續擴產，布局 5G、智慧手機、平板等零組件，河南省周口園區一期預計 4 月 15 日投產，二期也將加速開工，年底廠房可望完工；在山西晉城則斥資人民幣 10.68 億元、約新台幣 46.3 億元，推動第五代行動通訊 (5G) 設備精密零元件生產專案，也自本月開工。

富士康周口科技工業園專案主要生產研發手機、平板、筆電及穿戴裝置等關鍵零組件，專案分兩期建設，建成後年產值可達 31 億元，用工人員數可達 3 萬人，一期廠房建設已達到投產標準。

在周口園區二期方面，依照當地政府規劃，將配合加快開工時程及周邊配套，預計年底前可望建成一批標準化廠房，並帶動鴻海集團關聯企業入駐。

而在山西晉城的 5G 設備精密零元件生產專案，也已通過當地政府審核，透過改建的方式，未來每日可望生產 10 萬個智慧手機機構件，新專案也自 4 月起開攻。

根據公開資料，此次專案主要建設規模及內容包含，對現有部分生產製程進行全面智動化及智慧化升級，全新導入工業 4.0 技術及自動化點膠、組立、貼膜等，提升企業工業 4.0 能力，同步深化工業互聯網系統建制，結合新項目場地需求，對生產佈局進行局部調整並新增部分生產及輔助區域。