鴻海旗下天鈺宣布 持股61%天德鈺擬赴A股IPO

鴻海 (2317-TW) 旗下驅動晶片廠天鈺 (4961-TW) 今 (7) 日公告，為快速拓展中國市場、吸引優秀人才，以及增強公司與集團全球競爭力，旗下持股 61.15% 的子公司天德鈺，擬向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股 (A 股) 股票，並在上海或深圳證券交易所上市交易。

鴻海目前天鈺最大股東，主要透過寶鑫國際、鴻揚創投、鴻棋國際、鴻元國際四間子公司持有天鈺股票，合計持股比達 27.45%，其餘如文曄 (3036-TW) 旗下宣昶、義隆 (2458-TW) 也分別持有天鈺 1.79%、1.18% 股權。

天鈺表示，透過天德鈺股票公開發行及上市，有助提升企業知名度，吸引優秀研發人才，加速產品研發時程，即時滿足客戶需求，也較容易融入當地製造供應鏈，提升產能掌握度，快速拓展中國市場，進一步提高巿占率及集團獲利。

天鈺指出，天德鈺本次發行上市的新股，票面價為每股人民幣 1 元，根據當地法規，發行新股股數約占天德鈺發行後總股本的 10% 左右，公司對天德鈺的持股比，也將由目前 61.15% 降至 55.04%。

不過，最終上巿發行數量及降低持股比例，天鈺將提請股東會授權董事會或其授權人，根據中國法規、資金需求、當地監管機構的溝通情況及市場情況，與主辦承銷商協商確定。

天鈺補充，未來仍維持透過第三地區全資子公司 Trade Logic Limited 及 Ever Harvest Limited 間接持有天德鈺股權，天德鈺及其子公司組織架構均與現今相同，對公司並無影響。

天鈺近期受惠驅動晶片供不應求，加上夏普晶圓代工產能支援，營收屢創新高，3 月營收達 15.04 億元，月增 35.8%，年增 95.38%，累計第一季營收 40.04 億元，年增 90.89%，月、季營收均改寫新猷。