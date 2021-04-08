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〈美股盤後〉拜登企業稅率有談判空間 標普創歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉拜登企業稅率有談判空間 標普創歷史新高。(圖片：AFP)
〈美股盤後〉拜登企業稅率有談判空間 標普創歷史新高。(圖片：AFP)
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週三 (7 日) 聯準會公布最新會議紀要，Fed 承諾維持寬鬆政策，拜登透露企業稅率有談判空間，標普指數收盤創下歷史新高。

週三聯準會公布了 3 月 16 日至 17 日的會議紀要，Fed 官員提高對經濟增長和通膨的預測，但重申維持寬鬆政策，稱美國經濟可能需要一段時間才能取得實質性進展，Fed 不會僅僅根據預測調整貨幣政策。

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拜登表態願意談判企業稅率 (圖片：AFP)

美國總統拜登上週提出規模 2.25 兆美元的基建計劃，瞄準基礎設施、綠色能源、製造業以及半導體等科技研發，部分資金來自將企業稅率自 21% 上調至 28%，以及將全球最低企業稅率提高至 21%。

拜登週三稱，美國必須對基礎建設採大膽的行動，通過基建計畫對保持美國對中國競爭力的至關重要，他願意就企業稅率進行談判，聽取稅率低於 28% 的建議。此外，拜登透露，美國參議院領袖舒默正準備推動有關半導體的法案。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 稱，最新的調稅計畫可望消除美企將投資轉移至海外的誘因，未來 15 年或回收約 2.5 兆美元的美企海外利潤。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.32 億例，死亡數突破 288 萬例，美國累計確診超過 3090 萬例，累計死亡數超過 55.8 萬。

週三 (7 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 16.02 點，或 0.05%，收 33,446.26 點。
  • 標普 500 指數上漲 6.01 點，或 0.15%，收 4,079.95 點。
  • 那斯達克指數下跌 9.54 點，或 0.07%，收 13,688.84 點。
  • 費城半導體指數上漲 0.36 點，或 0.011%，收 3,266.46 點。
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標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，通訊服務、資訊科技和能源領漲，材料、工業和醫療保健領跌 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.34%；臉書 (FB-US) 上漲 2.23%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.72%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.82%。

道瓊成分股漲跌互見。迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.14%；波音 (BA-US) 下跌 1.03%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.57%；美國運通 (AXP-US) 上漲 0.67%。

費半成分股多收高。應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.29%；美光 (MU-US) 上漲 0.50%；AMD (AMD-US) 上漲 0.93%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.05%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.03%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.99%

台股 ADR 以台積電表現最差。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.06%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.51%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.56%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.30%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.99% 至每股 670.97 美元。特斯拉新款 Model S 和 Model X 電動汽車生產推遲，原預計在 3 月和 4 月大部分交車期被推遲了幾個月。

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特斯拉新款 Model S 和 Model X 交車延遲數月。(圖片：AFP)

週三歐洲藥物管理局 (EMA) 公佈最新評估結果，阿斯特捷利康疫苗 (AZ 疫苗) 與罕見血栓「可能」有關，應將血栓列入該疫苗的可能副作用。阿斯特捷利康 (AZN-US) 下跌 1.63% 至每股 48.42 美元

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.34% 至每股 127.90 美元。 投行 Wedbush 預測，蘋果 (AAPL-US) 有望改寫其手機銷售歷史，2021 年 iPhone 銷售衝上 2.4 至 2.5 億部，打破 2015 年寫下的歷史紀錄。

騰訊 ADR (TCEHY-US) 暴跌 7.54%。騰訊南非大股東 Prosus 計畫出售約 1.92 億股的騰訊股份，涉資規模達 1,411 億港元。但該公司表示長期仍看好騰訊業務潛力，承諾至少 3 年內不會再減持。

理想汽車 (LI-US) 暴跌 12.93%。中國工信部發布撤銷《免徵車輛購置税的新能源汽車車型目錄》車型名單，理想汽車赫然上榜。

經濟數據

  • 美國 2 月貿易帳報 - 711 億美元，預期 - 703 億美元，前值 - 682 億美元

華爾街分析

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 稱：「有很多原因讓我們對接下來的幾個月感到興奮，我們對今年總體感到樂觀。毫無疑問，股市動能很強勁。但是隨著投資者消化所有好消息，確定其中的價格，權衡諸如通膨之類的不確定風險，市場可能已經準備好喘口氣了。」

SlateStone Wealth 首席投資策略師 Robert Pavlik 表示：「華爾街正處於觀望期，財報季即將開跑，這之間的轉變並不多。」

最新的會議紀要幾乎沒有什麼驚喜，Robert Pavlik 提到：「Fed  (會議紀要) 大概就那樣，要等到貨幣政策決定發生變化，還需要一段時間。」

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