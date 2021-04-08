美國外送平台Instacart、DoorDash擬推信用卡 擴大開發客源

據華爾街日報（WSJ）報導，美國兩大外送公司 Instacart、DoorDash(DASH-US) 計畫推出信用卡，期望在疫情結束、外送服務需求降溫後，透過信用卡回饋留住老客戶並吸引新客戶。

據知情人士透露，生鮮雜貨外送平台 Instacart 選擇摩根大通（(JPMorgan Chase）發行信用卡，預計在明年推出，用戶持卡消費可享 5% 現金回饋。

主打餐飲外送的 DoorDash 目前正在尋找合作銀行，除了摩根大通積極表態有意合作發卡外，也有 10 幾家大型銀行與金融科技公司表示合作意願。

銀行視這些新的合作夥伴為哩程卡以外的多元收入來源。由於新冠疫情導致旅遊完全停擺，哩程卡對消費者來說失去吸引力。

銀行與飯店、航空公司發行的聯名卡，一般都是吸引大手筆花錢的消費者，而這次與外送公司合作發卡，主要是瞄準疫情帶來的商機與大眾客群。

據透露，DoorDash 目前正在審核摩根大通和科技金融公司 Deserve 的報價，預估將在未來幾周會決定信用卡發行機構。

據華爾街日報援引的文件與知情人士消息指出，DoorDash 還在招募合作餐廳與商家，以輪流、或者是永久方式向持卡人提供獎勵、促銷優惠與扺扣。此外， DoorDash 也有意讓持卡人一同參與商家優惠的策畫活動。

文件中也提到，DoorDash 希望透過信用卡吸引新客戶加入 DashPass 的會員方案，加入該方案後，每月只要支付月 10 美元的會費，符合條件的外送訂單則免運費。

據外界估計，DoorDash 占美國約一半的外送市場，其競爭對手包括 Uber(UBER-US) 旗下的外送平台 Uber Eats 與 Grubhub(GRUB-US)。