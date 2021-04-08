Lawson加速中國展店 2025年度增至1萬家

日本大型連鎖超商 Lawson(2651-JP) 計畫在中國市場加速展店，目標在 2025 年度結束前要達到目前的 3 倍水準、衝高到 1 萬個店面。這項展店計畫將會列入近期發表的經營計畫當中。

根據《日本放送協會》(NHK) 週四 (8 日) 報導，日本大型連鎖超商之一的 Lawson，因考量日本國內的超商市場難以出現大幅成長，打算在中國市場積極展店。

依照消息人士說法，Lawson 計畫 2022 年度結束前，在中國市場的店面數量要增加到 6000 店，是目前 3000 多店的 2 倍；而在 2025 年度結束之前，更打算擴展到 1 萬店。據傳這項計畫會列入 Lawson 近期發表的經營計畫之中。

日本幾家大型連鎖超商正在中國的都會區積極展店，特別是最近因受到疫情影響，中國民眾到超商採購食物及日常用品的需求大增。超商公司認為，未來中國的店面數量，很有機會超越日本。

日本的超商行業因受到日本國內的疫情影響，人們減少外出、且有許多人改為在家工作，導致超商的營收下滑，其中又以東京的店面最為明顯。在這樣的情況下，日本超商業者也認為日本國內的業績難以期待大幅成長。

日本連鎖超商龍頭 7-11 的母公司 Seven & i 控股 (3382-JP) 也積極擴展海外業務，該公司在美國就砸下 2 兆日圓，併購當地的連鎖超商。