萬七關卡前外資買盤熄火 續賣大型電子股 三大法人連2賣

內資簇擁下，台股今 (12) 日有近百檔個股漲停，不過，由於外資續賣多檔大型股，導致指數開高走低一度翻黑，終場僅小漲 5.6 點，以 16859.7 點作收，成交值 4204.5 億元，三大法人連 2 賣，其中僅投信買超，外資和自營商並未積極加碼。

三大法人今日在集中市場合計賣超 81.7 億元，為連 2 賣，其中，外資賣超 75.3 億元，自營商也賣超 15.6 億元，均為連 2 賣，僅投信轉買 9.19 億元。

外資賣超的前 10 大標的依序有鴻海 2.15 萬張，聯電 1.57 萬張，中鴻 1.5 萬張，華邦電 1.4 萬張，仁寶和旺宏均超過 1 萬張，誠美材、元大台灣 50 反 1 均逾 9000 張，緯創和欣興也遭賣逾 8000 張。

而外資買超前 10 大標的分別有長榮和新光金在 5 萬張上下，開發金逾 3 萬張，彩晶 2 萬張，群創 1.6 萬張，中鋼 1.3 萬張，長榮航 1.1 萬張，金寶、群益證均超過 9000 張，華航則獲買超近 9000 張。

投信買超前 10 大標的則有，華邦電 2.3 萬張，南紡和中鋼逾 1 萬張，友達近 1 萬張，群創 5600 餘張，長榮、聯電、南亞、晶豪科均逾 2000 張，華航 1700 餘張。

而投信賣超前 10 大標的分別為晶技近 3900 張，元太 2000 餘張，台半超過 1800 張，緯創、元晶均超過 1000 張，愛普 900 餘張，超豐和力旺 700 餘張，金像電和和大超過 600 張。

國泰證期研究部指出，美股科技類股仍表現相對疲弱，由於那斯達克仍無法突破 2 月所創高點，因此，對以電子股為主的台股仍會有壓抑作用，並使外資在台股維持觀望的態度，預料後續仍須等待資金回流科技類股，帶領那斯達克創高，外資在台股的買超力道才有望擴大。

元富投顧則指出，短線若衝上 17000 點時成交值超過 5000 億元，過熱有可能隨時拉回整理，不過，市場人氣充沛，類股輪漲的格局不變。