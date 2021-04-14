半導體策略獲兩黨支持 舒默：力拼4月通過相關獨立法案

參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 周二 (13 日) 表示，參議院將在本月採取立法行動，以扶持美國半導體並提高與中國的競爭力。

舒默表示，他打算在未來幾周內對一整套美國競爭力法的法案進行投票，該法案將包括美國總統拜登基建案中扶持半導體產業的政策。

美國政府對半導體支持受到國會議員肯定，不過，多名議員希望將這筆資金令作為一項獨立計畫，以應對中國日益成長的經濟影響力，這種影響力可能會促使國會盡快通過該法案。

參議院商務委員會將於周三 (14 日) 針對先前舒默與共和黨參議員 Todd Young 提出的無盡邊疆法 (Endless Frontier Act) 舉行聽證會。

無盡邊疆法是舒默與 Todd Young 去年所提出，呼籲美國政府未來 5 年對美國先進科技投入 1100 億美元。

Young 表示，草擬法案可能需要幾周時間，在獲得白宮的意見後，Young 表示：「我與舒默團隊便著手修改原先計畫，並在許多不同問題上達成共識，相信離通過法案的日子已越來越近。」

由於全球的手機、汽車等產品等關鍵晶片明顯短缺，提高美國晶片產量的行動得到國會兩黨以及拜登的支持。美國在晶片設計上仍居全球領先地位，但製造方面大部分仍仰賴台灣、南韓等國家代工。

拜登周一舉行半導體虛擬會議，會見台積電、英特爾、通用汽車等高層商討半導體問題，此外，拜登也在 2.25 兆美元的基礎設施計畫中提議撥款 500 億美元加強美國半導體製造和研究。