〈台積南科廠跳電〉生產受影響 相關晶片缺貨情況恐雪上加霜

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 晶圓十四 P7 廠今 (14) 日中午發生停電，已於傍晚恢復正常供電，實際影響正在釐清；不過，業界指出，該廠生產車用、CIS 等晶片，在跳電導致生產受阻下，恐使目前相關晶片缺貨情況更雪上加霜。

台積電南科晶圓十四 P7 廠今日傳出全區停電，該廠製程包括 12/16 奈米及 40/45 奈米，傳出 12/16 奈米製程部分不受影響，但 40/45 奈米製程有部分產線受影響而停擺。

業界指出，P7 廠可能主要生產影像感測晶片，也有說法指該廠生產車用晶片；不過，無論是影像感測或車用晶片，都是目前市場供給最吃緊的晶片產品，在跳電導致生產受阻下，可能影響客戶交期，恐使目前相關晶片缺貨情況更雪上加霜。

由於晶片生產週期通常約 10 至 20 週，車用晶片產能更是要提前 12 個月做規劃。去年受疫情影響，許多車廠大量下修訂單，導致晶片庫存不足，晶圓代工廠也相繼將車用晶片產能轉為其他消費性產品晶片。

去年第四季起，車用需求明顯回溫，加上對汽車電子需求也持續成長，導致今年第一季起開始出現車用晶片大缺貨情況，許多車廠也因無法取得足夠晶片，不得不減產因應；就連英特爾也承諾撥出部分產能轉做車用晶片，目標 6-9 個月內開始生產，顯見車用晶片缺貨問題短期內仍難解。

而 CMOS 影像感測器市場在智慧手機、安防及車用鏡頭等終端應用帶動下，對 CIS 元件需求爆量，但受限產能排擠效應，缺貨情況也更加嚴重。