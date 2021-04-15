星通未受缺料影響出貨順暢 本季將啟動漲價

關鍵任務通訊解決方案 (MCC) 廠星通 (3025-TW) 表示，目前客戶訂單動能強勁，加上沒有缺料、運輸問題，出貨順暢，不過，由於零組件漲價，星通也將自本季起首度調漲產品報價，以反應生產成本。

星通透露，目前客戶拉貨動能相當急，產品直接走空運，因此不受海運缺櫃影響；關鍵零組件也從去年就增加庫存，備料期長達 1 年，但目前有些零組件還是有漲價，因此也會調漲反映，最快本月開始啟動。

除漲價效益，星通認為，疫情導致個人生活、工作型態的改變，以及企業經營方式，也帶來新商機，加上企業勢必得進行產品轉型，帶動整體營收成長及毛利率走勢。

地區來看，星通指出，除了台灣需求仍然強勁外，歐美地區可望維持往年成長，東南亞市場也相繼回溫，目前外銷比重約 6 成；以各應用領域營收占比來看，政府機關占了 5 成，電力市場占 3 成，電信、運輸占 1 成。

星通 3 月營收回溫，來到 3878 萬元，月增 10%、年增 14%，但第一季營收 1.22 億元，仍年減 17.4%，據了解，主要是標案認列入帳時間影響。

星通去年毛利率首度突破 6 成，來到 62.5%，稅後純益 0.79 億元，年增 59%，每股純益 1.11 元，寫 14 年新高。