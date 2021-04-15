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MyData平台上線 32項金融服務一站開辦

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
MyData平台正式上線 從銀行服務擴增證券保險 投保理賠皆適用。(鉅亨網資料照)
MyData平台正式上線 從銀行服務擴增證券保險 投保理賠皆適用。(鉅亨網資料照)
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金管會與國發會共同推動串聯 MyData 平台，目前已有 15 家銀行參與，提供 32 項線上金融服務，今 (15) 日該平台由試營運轉為正式上線，同時增納金管會轄管金融機構 (含證券、期貨、保險等) 均可介接該平台，也就是說，未來民眾可藉由 MyData 平台提供保存於政府機關的個人資料，應用於申辦金融服務，例如資產整合、投保、申請理賠都可適用。

為減少民眾申辦金融服務常需準備各項證明文件的負擔，金管會與國發會自 2019 年開始，共同推動 MyData 應用於申辦金融服務。MyData 平台自 2020 年 7 月開始試營運，迄今已有台新銀行、遠東商銀、台中銀行、彰化銀行、玉山銀行、中國信託、台北富邦、永豐商銀、第一銀行、渣打銀行、臺灣銀行、王道銀行、元大商銀、兆豐商銀及合作金庫銀行等共計 15 家銀行，提供 32 項線上金融服務，包括信用卡線上申辦、線上貸款、數位存款開戶及資料維護補件等。

過去 9 個月的試營運期間，My Data 使用最多的金融服務是信用卡線上申新，其次是線上補件，最高約 5 千人次使用。

民眾只要在 MyData 平台完成認證與授權，就能把保存在政府機關的個人資料如戶籍、財產、所得、勞健保投保等轉介給銀行，應用於申辦信用卡及貸款等各類金融服務，毋需奔波申請紙本證明文件交付銀行，更便利快速的獲取金融服務。

金管會表示，銀行業是 MyData 平台試營運期間參與的民間機構，上線的金融服務運作穩定，成功串聯政府與金融服務且效益顯著，國發會於今天將此平台由試營運轉為正式上線，同時擴大將金管會轄管金融機構 (含證券、期貨、保險等) 均納入適用範圍，未來將可提供金融機構利用 MyData 的資料運用於線上投保、線上理賠等提供更多元的金融服務。

金管會進一步表示，目前平台身分驗證方式有自然人憑證、健保卡與 Taiwan FidO 等身分識別機制，為便利民眾身分驗證作業，將增加晶片金融卡、軟體及硬體金融憑證等身分驗證方式，提升民眾使用的便利性及普及性。

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