中國1～3月工業增加值年增24.5% 不如預期

週五 (16 日) 中國統計局公布 1～3 月規模以上工業增加值年增 24.5%，預期 26.5%，前期 35.1%，兩年平均成長 6.8%。3 月規模以上工業增加值年增 14.1%，預期 18%。

資料來源: 中國統計局

以三大類別來看，3 月份採礦業增加值年增 2.9%；製造業年增 15.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增 13.9%。

以經濟類型來看，3 月份國營企業增加值年增 10.9%；股份制企業年增 13.4%，外商及港澳台商投資企業年增 17.4%；民營企業年增 16.8%。

分行業看，3 月份 41 個大類產業中有 37 個產業增加值保持年成長，比前期減少 3 個。漲幅排名前三大分別為，汽車製造業增長 40.4%、非金屬礦物製品業增長 24.5%、電氣機械和器材製造業增長 24.1%。

其它重要產業方面，通用設備製造業增長 20.2%、專用設備製造業增長 17.9%、計算機、通信和其他電子設備製造業增長 12.2%。

從產品產量看，新能源汽車，工業機器人，挖掘、鏟土運輸機械，微型計算機設備，集成電路年增率均超過 60%，兩年平均成長逾 19%。

3 月份，工業企業產品銷售率為 96.5%，比去年同期提高 1.4 個百分點。

第一季，中國工業產能利用率為 77.2%，比上年同期上升 9.9 個百分點。

資料來源: 中國統計局

分三大產類別來看，第一季採礦業產能利用率為 75.3%，比去年同期上升 8.2 個百分點；製造業產能利用率為 77.6%，上升 10.4 個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業產能利用率為 74.5%，上升 6.7 個百分點。