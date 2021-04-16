中國1～3月固定資產投資年增25.6% 不如預期
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週五 (16 日) 中國統計局公布 1～3 月城鎮固定資產投資 9.6 兆人民幣，年增 25.6%，預期 26%，前期 35%，兩年平均增長 2.9%。其中，民間固定資產投資 5.5 兆人民幣，年增 26%。
分產業看，第一產業投資 2362 億人民幣，年增 45.9%；第二產業投資 2.8 兆人民幣，年增 27.8%；第三產業投資 6.6 兆人民幣，年增 24.1%。
分地區看，東部地區投資年增 23.5%，前期 36.2%；中部地區投資年增 39.9%，前期 49.4%；西部地區投資年增 23.3%，前期 36.5%；東北地區投資年增 19.7%，前期 26.4%。
中國統計局表示高技術產業投資年增 37.3%，兩年平均成長 9.9%；其中高技術製造業和高技術服務業投資年增分別為 41.6%、28.6%，兩年平均分別增長 10.7%、8.2%。
高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、計算機及辦公設備製造業投資年增分別 50%、49.5%，兩年平均分別增長 9.1%、24.2%。
高技術服務業中，檢驗檢測服務業、研發設計服務業投資年增分別為 55.7%、48.2%，兩年平均分別增長 14.8%、21.5%。