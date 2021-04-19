重大逃漏稅最高罰1億 會計師：有助提高法遵意識

行政院拍板通過，重大逃漏稅罰金最高可罰 1 億元，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執業會計師陳志愷表示，此次修法可解決目前同一違反稅法行為在「刑事罰優先」原則適用下，其刑事罰金反較行政罰鍰大幅減少的不合理現象。

根據行政院拍板的修正案，將逃漏稅捐罪刑事罰金從 6 萬元以下修正為 500 萬元以下，並可依金額重大性提高到 1,000 萬元以上 1 億元以下。

陳志愷表示，納稅人基於特定目的違反法律或濫用法律形式，明知無納稅義務而違法繳納之稅捐，嗣後是否可再申請退還，例如虛開發票協助他人逃漏稅捐，經稽徵機關查獲後，是否可就虛開發票所溢繳之營業稅，以適用法令錯誤之事由申請退還，迭生爭議。

而本次修法，將違法繳納明確排除於退稅請求權之範圍，以避免形成鼓勵非法，並與違法行為之評價一致；此外，稽徵機關對於納稅人妨害租稅債權之脫產行為具有撤銷權，並對其怠於行使之權利具有代位權，使稅捐保全措施更為完備。

在保障賦稅人權方面，本次修法就一時困難而有繳納稅捐意願之納稅人，得申請加計利息分期繳納增訂其適用情形；將每逾 2 日加徵 1% 之滯納金修正為每逾 3 日，亦即將最高 15% 之滯納金加徵降至 10%。

另外，為避免劃一之處罰產生過於嚴苛情形，將違反憑證義務按憑證金額處 5% 之罰鍰修正為 5% 以下；將滯報金與怠報金併同罰鍰，排除於稅捐優先與行政救濟終結或分期繳納加計利息之範圍；並將提起訴願之應納稅額比例由半數修正為三分之一。

陳志愷表示，本次稅捐稽徵法修法，除涉及納稅者權利保護之事項外，並能呼應永續經營及社會責任之發展趨勢，納稅人宜將稅法遵從納入整體公司治理之環節，並留意相關措施於新舊法過渡期間之適用情形。