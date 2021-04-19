〈美股早盤〉美股高點回落 道瓊挫逾百點 特斯拉自駕釀禍跌4%

繼上周五 (16 日) 收於新高後，美股周一 (19 日) 自高點回落。截稿前，道瓊工業指數跌逾百點或 0.3％，標普 500 指數跌 0.2％，那斯達克綜合指數跌 0.3％，費半跌 0.8%。特斯拉在傳出自駕事故後，開盤挫逾 4％。

對於疫苗是否順利推出的擔憂，使投資人本周一開始抱持謹慎態度。在通報 6 起罕見血栓案例後，美國衛生當局上周發表共同聲明，建議各周暫緩接種嬌生疫苗。美國首席醫療顧問佛奇 (Anthony Fauci) 周日 (18 日) 表示，是否恢復施打嬌生疫苗的決定，最快 23 日會有答案。

佛奇認為當局不太可能取消使用嬌生疫苗，但可能採取附加條件限制。

債市方面，10 年期美債殖利率截稿前升至 1.612％。儘管如此，蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等對殖利率漲勢敏感的科技股周一開盤仍走高。

在財報季進行同時，投資人本周將繼續尋找企業自疫情中復甦的蛛絲馬跡。

IBM(IBM-US)、聯合航空 (UAL) 等企業將於周一 (19 日) 盤後發布財報。包含 Netflix(NFLX-US)、嬌生 (JNJ-US)、英特爾 (INTC-US) 在內一系列藍籌股公司也將在本周公布業績表現，並提供對經濟復甦期望的看法。自財報季展開至今，已約 9% 的標普 500 指數成分股公司公布 Q1 財報，其中 81% 的公司財報優於預期。

其他資產方面，在周末暴跌逾 10% 後，截稿前，比特幣日內漲幅達 3.4%，暫報 56706.30 美元。此前有報導傳出美國財政部計劃以涉嫌利用加密貨幣洗錢為由，起訴多家金融機構。

截至台北時間周一 (19 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 112.42 點或 - 0.33%，暫報 34088.25 點

那斯達克綜合指數下跌 39.17 點或 - 0.28%，暫報 14013.17 點

標普 500 指數下跌 7.10 點或 - 0.17%，暫報 4178.37 點

費半下跌 26.14 點或 - 0.80%，暫報 3226.94 點

台積電 ADR 下跌 0.16% 至每股 118.64 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.612%

紐約輕原油下跌 0.03% 至每桶 63.11 美元

布蘭特原油上漲 0.01% 至每桶 66.76 美元

黃金下跌 0.70% 至每盎司 1767.70 美元

美元指數下跌 0.53% 至 91.06 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤上漲 9.58％，至 169.51 美元。

為了朝向電商公司轉型，GameStop 周一宣布執行長 George Sherman 將於 7 月 31B 日卸任，若在這段期間找到繼任者，則將提前卸任

可口可樂 (KO-US) 早盤上漲 0.58％，至 53.99 美元。

可口可樂周一公布 2021 年第 1 季淨銷售額年增 5%，至 90.2 億美元，non GAAP EPS 年增 8% 至 55 美分，均優於市場預期。執行長 James Quincey 表示，隨著疫苗加速供應、各國經濟逐步重啟，仍對全年財測充滿信心。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 4.84％，至 703.97 美元。

美國德州周一傳出一起特斯拉電動車衝樹火燒車事故，造成 2 人死亡。根據德州警員說法，警方撲滅火勢後發現 2 人分別坐在副駕和後座，駕駛座無人，但還無法確定發生事故當下，電動車是否啟動無人駕駛功能。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀資產管理 (UBS Asset Management) 英國首席投資長 Caroline Simmons 表示，人們正在重新評估並等待新聞流，這可能顯示經濟增長和通膨仍在軌道上。

Kleinwort Hambros 投資長 Fahad Kamal 預計，整體企業收益狀況將保持樂觀，且動能將維持積極態勢。他認為只要企業收益達到市場的高期望，漲勢將會延續下去。

VanEck Australia 投資與資本市場主管 Russel Chesler 發布報告表示，考慮在中期之內，短期利率將維持在較低水平，加上公司預計收益將持續增長，長期利率的升勢不太可能觸發股市下挫。