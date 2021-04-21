Wedbush：蘋果夏季前將公布Apple Car計畫細節

Wedbush 分析師 Dan Ives 周二 (20 日) 表示，蘋果 (AAPL-US) 可能會在 2021 年夏季之前宣布某種與 Apple Car 相關的計畫或功能。

Ives 表示，蘋果近期將分享一些數據，為 Apple Car 打下基礎，從時間上來看，Ives 認為 Apple Car 將在 2024 年發布，並且應至少提前 2 年發布該車細節。

不過，Ives 說：「如果 2022 年才公布那就太遲了，尤其是綠能的趨勢正在浪頭上。因此，我們相信今年夏季將獲得有關 Apple Car 的更多資訊。」

Ives 今年 2 月份就表示，蘋果大約有 85% 的機會在 2021 年中宣布與電動車業者合作或建立夥伴關係。Ives 認為，蘋果仍然需要找到合作夥伴。

傳言蘋果正在開發名為「泰坦計畫」的自駕電動車。大量證據表明該公司正在從事與車輛有關的工作，而最近的報導指出蘋果可能與另一家汽車製造商合作製造車輛。

南韓媒體本月中旬引述消息人士報導，蘋果與 LG、汽車零件大廠麥格納 (Magna) 已「非常接近」談成生產 Apple Car 的協議，他們進行蘋果電動車的初步小量生產，一旦達成協議，雙方將確定蘋果電動車生產的細節，原型車將於 2024 年初公布。