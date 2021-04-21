〈智慧顯示展〉成立跨域合作聯盟 提升台灣國際競爭力

2021 Touch Taiwan 智慧顯示展今 (21) 日至 23 日登場在南港展覽館登場，除採虛實整合方式進行，鎖定 Mini/Micro LED 下世代顯示技術應用外，典禮中也正式成立智慧顯示產業跨域合作聯盟 (SDIA)，將推動顯示科技跨產業、跨單位、跨領域合作，提升台灣國際競爭力。

台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 理事長暨友達 (2409-TW) 總經理柯富仁表示，今年展會預期吸引 3 萬人參展，在政府六大核心戰略產業中，顯示器也將成為數位國家創新經濟重要的一環。

根據行政院規劃，從今年起將投入 5 年 177 億元執行「台灣顯示科技與應用行動計畫」，勾勒智慧顯示科技應用藍圖，聚焦先進智慧顯示科技，應用則涵蓋智慧零售、智慧移動、智慧醫療、智慧育樂等跨域系統整合解決方案，瞄準 2030 智慧生活願景。

副總統賴清德出席開幕活動也表示，掌握科技就可以掌握未來，成立智慧顯示產業跨域合作聯盟後，可望透過雙引擎帶動台灣經濟發展，同時讓更多國家看到台灣實力，包含在新產品、新技術、新解決方案、新應用領域上，也期望台灣能掌握跨域、5G 新時代潮流，成為 AI、物聯網、4K8K 等全球智慧場域重鎮。

今年 Touch Taiwan 2.0 共有五大主題，包含智慧顯示、智慧製造、先進設備、工業材料、新創學研等，將串聯電子業上、中、下游完整產業鏈，合計吸引海內外共 296 廠商共襄盛舉，使用超過 800 個攤位，而首屆智慧顯示產業跨域合作聯盟，將由柯富仁、工研院電光系統所所長吳志毅擔任聯盟雙會長。