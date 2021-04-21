傳貝恩資本正檢討策劃東芝收購案

《路透社》週三 (21 日) 報導，根據兩名消息人士說法，貝恩資本 (Bain Capital, LP) 正在檢討策劃日本東芝 (Toshiba)(6502-JP) 的收購案。

在與東芝相關的收購問題方面，先前英國私募基金 CVC 資本合夥公司 (CVC Capital Partners) 所提出的初步提案，東芝公司已經在 20 日 (週二) 表示「無法給予評價」打了回票。

相關利空造成東芝股價週三跌 3.3%，收 4205 日圓。

依據消息人士說法，在 CVC 表態收購東芝的消息曝光之前，CVC 曾打算與貝恩資本聯手收購東芝，然而貝恩資本在當時不表興趣。

據傳，貝恩資本為了資金調度，已經與瑞穗金融集團 (8411-JP) 以及三井住友金融集團 (8316-JP) 等幾家日本銀行業者交涉當中。目前還不清楚貝恩資本是否會組成企業聯合，而根據消息人士說法，這個可能性也無法排除。此外，貝恩的計畫似乎還尚處初期階段，未來也可能出現變化。

貝恩、CVC、瑞穗都沒有對此發表評論，三井住友則是在截稿前還尚未作出回應。

消息人士透露，美國私募股權基金 KKR 與加拿大 Brookfield Asset Management 都在檢討是否要對東芝展開收購計畫。

KKR 沒有作出評論，也未能取得 Brookfield 的回應。