〈金管會備詢〉還沒開業就被金檢 將來銀行金檢報告最快一周內出爐

將來銀行營業執照還沒到手，但金管會已派員進駐金檢，金管會主委黃天牧坦言，銀行局與檢查局本周已進駐將來銀行進行金檢，以釐清公司內部決策與營運相關問題，成為第一家還沒開業就被金檢的銀行。據悉，金管會對於將來銀行的查核報告，最快一周內就會出爐。

黃天牧強調，金管會將嚴格審查將來銀行的內部決策程序、資安系統等是否符合標準規範，一定會確保相關問題都合乎標準，才會核發營業執照給將來銀行。

金管會前年核准的三家純網銀行，包括樂天銀行與連線銀行 (Line Bank) 陸續開業上路，唯獨國家隊將銀行至今仍未取得營業執照，近期更接連爆發總座掛冠求去，大股東中華電信涉嫌圍標，違反關係人交易原則等問題。

國民黨立委費鴻泰今 (21) 日再度於財委會爆料，指稱將來銀行昨 (20) 日舉行董事會，多位董事不約而同發出質疑聲音，希望金管會官員能實際了解會議的真實內容。

對此，銀行局局長莊琇媛表示，將從兩大方向對將來銀行進行實地查核，首先是，先前銀行所提出的改善計劃是由前總座所提，而新任總經理上任後仍需重新審視簽核改善計畫；其次，金管會也會就銀行的資安系統、人員管理請新任總經理人選許柏林，前來面談。

媒體提問，金檢報告何時出爐，對此莊琇媛回應，金檢查核報告最慢不會超過一周，至於是否核發營業執照，則要看金檢的查核報告才能決定。