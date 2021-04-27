前三月中國工業企業純益合計1.8兆人民幣 年增1.37倍

週二 (27 日) 中國統計局公布 1～3 月份規模以上工業企業實現利潤總額人民幣 1.8 兆元，年增 1.37 倍，比 2019 年 1～3 月份成長 50.2%，兩年平均成長 22.6%。3 月份，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣 7111.8 億元，年增 92.3%。

資料來源: 中國統計局

中國統計局指出，1～3 月份規模以上工業企業中，國營企業實現利潤總額人民幣 6165.4 億元，年增 1.99 倍；股份制企業實現利潤總額人民幣 1.3 億元，年增 1.29 倍；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額人民幣 5128.1 億元，年增 1.61 倍；民營企業實現利潤總額人民幣 5163.3 億元，年增 91.9% 。

1～3 月份，在 41 個工業大類產業中，39 個行業利潤總額呈現年增，1 個產業轉虧為盈，1 個產業虧損減少。利潤成長前三大產業為：汽車製造業利潤總額年增 8.43 倍、有色金屬冶煉和壓延加工業增長 4.71 倍、黑色金屬冶煉和壓延加工業增長 3.88 倍。至於計算機、通信和其他電子設備製造業則增長 1.41 倍。

1～3 月份規模以上工業企業實現營業收入人民幣 27.48 兆元，年增 38.7%；營業成本人民幣 22.91 兆元，年增 36.5%；營業收入利潤率為 6.64%，比去年同期提高 2.76 個百分點。

3 月底，規模以上工業企業資產總計人民幣 128.70 兆元，年增 9.5%；負債合計人民幣 72.47 兆元，年增 9%；權益合計人民幣 56.23 兆元，年增 10.1%；資產負債率為 56.3%，比去年同期下滑 0.3 個百分點。