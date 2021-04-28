〈美股盤前要聞〉市場關注Fed決議 美股期貨下滑

市場關注 Fed 決議。蘋果、臉書將於盤後公布新一季財報。美國 10 年期公債殖利率來到 1.634%。美股期貨週三 (28 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.27%，標普 500 期貨跌 0.04%，那斯達克 100 期貨跌 0.21%。

1. 英特爾：晶片荒年底有望好轉

英特爾 (INTC-US) 墨西哥分部負責人卡多納（Santiago Cardona）表示，全球半導體晶片短缺問題到年底時有望改善，但仍無法完全解決，晶片荒已對墨西哥的汽車工業造成影響。

卡多納周一晚間接受採訪時說：「隧道盡頭有曙光，到今年年底（晶片供應）將更加正常。」不過他也指出，美國半導體行業協會（SIA）預估，晶片短缺問題到年底仍未能完全解決。

英特爾在 3 月底表示，將大幅擴大其先進晶片製造能力，計畫斥資 200 億美元在美國亞利桑那州蓋兩家工廠，並向外部客戶開放工廠。

2. Alphabet Q1 獲利連兩季破紀錄

搜尋引擎龍頭 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 公布第 1 季財報，營收遠勝市場預期，獲利連兩季改寫公司新高，反映企業為了搭上經濟重啟順風車擴大數位廣告支出，該公司並宣布 500 億美元庫藏股計畫。

Alphabet 第 1 季營收年增 34% 至 553 億美元新高，獲利猛增 162% 至 179 億美元，也超越去年第 4 季寫下的 152 億美元紀錄，兩者都高於市場預期。

第 1 季廣告營收達到 446.8 億美元，比去年同期成長 32.3%，寫下至少四年來最快增速。如此強勁的成長和較低的比較基期有關，去年第 1 季最後幾周受到疫情打擊，廣告支出大幅下滑。

3. 德儀首季財報告捷

類比及數位 IC 設計與製造龍頭德儀 (TXN-US) 周二（27 日）公布第一季財報，受惠電視與個人電腦等電子產品需求強勁，營收與獲利優於分析師預期，並公布第二季強勁的財測。

德儀第一季營收 42.9 億美元，高於預期的 39.9 億美元，淨利達 17.5 億美元，EPS 達 1.87 美元，好於市場預期的 1.58 美元。

德儀董事長、總裁兼執行長鄧普頓（Rich Templeton）表示，由於工業、汽車、個人電子產品強勁需求，公司營收較去年同期成長 29%。

4. AMD 資料中心 Q1 翻倍成長

超微 (AMD) 周二 (27 日) 公佈 F2021 第一季財報，營收財測皆優於市場預期，資料中心銷售猛增逾一倍，公司看好各項業務將持續成長，預估下一季資料中心與遊戲將為主要成長動能，並將全年營收成長率由 37% 上修至 50%。

AMD 總裁兼執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，鑑於 AMD 持續拓展資料客戶以及 HPC 產品的普及化，資料中心成長將持續一整年，因此上調今年營收成長率至 50%

儘管整個半導體業苦於晶片短缺問題，蘇姿丰表示，有信心公司將能取得晶片，「能見度佳」。她坦言，半導體供應鏈非常緊俏，但是持續與夥伴密切合作，相關情形好轉使 AMD 得以調升全年財測。

5. 微軟 Q3 營收成長亮眼

微軟 (MSFT-US) 週二 (27 日) 盤後公布 2021 會計年度第三季 (3 月底止) 獲利和營收高於分析師預期，營收成長率為 2018 年以降最高，且第四季營收可望高於預期。

第三季營收年成長 19% ，是微軟自 2018 年以來最大單季營收成長率，部分歸功於去年疫情引起 PC 短缺，導致今年銷售增加。

Amy Hood 在電話會議上表示，微軟第四財季營收預期介於 436 億美元至 445 億美元，以中值估計，成長率達 16%，且高於 Refinitiv 調查的分析師預期共識 429.8 億美元。