英特爾衝刺市占 攜32家廠商推Xeon伺服器

英特爾 (INTC-US) 推出代號 Ice Lake 的第 3 代 Intel Xeon 可擴充處理器，研華 (2395-TW)、微軟 (MSFT-US)、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW) 等 32 家廠商站台，英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總經理汪佳慧表示，至今已與合作夥伴共推逾百款、上億台伺服器，可望進一步提高伺服器 CPU 市占。

汪佳慧指出，全球歷經疫情過後，AI、雲端、邊緣運算、5G 等四個力量持續推動科技發展，第 3 代 Xeon 可擴充伺服器鎖定雲端、企業、高效能運算、5G、邊緣等應用，較前一世代效能平均提升 1.46 倍。

英特爾表示，台灣在生態系中扮演關鍵角色，英特爾持續與眾多 OEM、ODM、解決方案提供商共同設計、製造、測試，累計至今已有超過百款基於第 3 代 Intel Xeon 可擴充處理器平台的設計推出，可望縮短上市時程、加速部署。

除研華、微軟、廣達、緯穎外，英特爾也攜手台灣思科、戴爾、慧與科技、台灣聯想環球科技、美超微、台灣康泰克、環旭電子、VMware 等外商共推新一代伺服器平台。

台廠生態系則包含研揚 (6579-TW)、其揚 (3564-TW)、明泰 (3380-TW)、安圖斯科技、永擎、華碩 (2357-TW)、冠信電腦、艾訊 (3088-TW)、瑞祺電 (6416-TW)、友通 (2397-TW)、鴻海 (2317-TW)、技嘉 (2377-TW)、廣積 (8050-TW)、威強電 (3022-TW)、英業達 (2356-TW)、立端 (6245-TW)、神雲科技、新漢 (8234-TW)、緯創 (2324-TW) 等。

英特爾近年面臨超微 (AMD-US) 積極搶攻伺服器市占，此次推出 10 奈米製程 Ice Lake 處理器晶片，市場認為，可與超微米蘭伺服器 CPU 較勁，並帶動新一波換購升級潮，英特爾也預期，今年底將達到原訂生產目標，明年上半年則可望加速放量。