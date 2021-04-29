〈陸港盤後〉金融護盤 外資連五買 上證收高0.5%

美股下挫，但陸股並未受到太大影響，週四 (29 日)A 股三大指數開高後震盪。早盤家用電器、非鐵金屬類股走揚，休閒服務、傳媒類股下滑，之後在金融類股的拉抬下，滬深兩市漲幅擴大。

但中午收盤前，白酒、鋼鐵、生技類股出現賣壓，一度拖累指數翻黑，創業板指更一度下挫逾 1%。午盤後指數止跌回穩震盪走揚，跌深的創業板指也成功翻紅，上證與深證則擴大漲幅。

港股方面，由於 FOMC 會後不光維持利率水準不變，QE 退場也暫時無計劃，利多帶動港股開高，之後市場傳出沙烏地阿拉伯計劃出售沙烏地阿美部分股權，中國三大石油公司及中投有意買進，帶動石油類股走勢，恒指一度上漲逾 300 點。

午盤後受到 A 股下滑影響，再加上科技類股普遍走跌，導致恒指漲幅略縮。不過較意外的是，騰訊 (700-HK) 傳出將步上阿里巴巴 (9988-HK) 與美團 (3690-HK) 反壟斷罰款之途，罰金上看逾百億人民幣，股價終場仍漲 0.6%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.52%，報 3474.9 點；科創 50 指數小跌 0.01%，報 1324.05 點；深證成指上漲 0.46%，報 14464.08 點；創業板指小漲 0.03%，報 3051.42 點。今日滬深兩市成交金額略為放大，達人民幣 8222 億元，較前一個交易日增加人民幣 340 億元。

恒生指數上漲 0.8%，報 29303.26 點、恒生科技指數下滑 0.38%，報 8500.13 點。

北向資金進出方面，週四北向資金買超人民幣 50.88 億元，外資連五買，其中滬股通買超人民幣 47.04 億元，深股通買超人民幣 3.84 億元。

法人觀點

銀河證券認為，優質企業的業績成長速度是明顯優於總體經濟成長，因此在基本面快速上漲的助力下，A 股市場中仍存有業績概念的投資機會。建議投資人在股票配置上，可留意受惠於海外經濟復甦和工業品漲價的題材、碳中和帶動的產業升級，及低估值且長線優質的標的。