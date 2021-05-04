〈美股盤後〉陶氏化學領跑 特斯拉落後 道瓊漲逾230點

週一 (3 日) 美債上漲、美元下跌，以太幣突破 3,000 美元，特斯拉和亞馬遜挫跌，逐步放鬆限制重新開放經濟跡象，促使能源、對經濟較為敏感的週期性股票走強，陶氏化學領跑下，道瓊收紅逾 230 點。

聯準會主席鮑爾週一表示，經濟取得了實質性進展，重啟正創造就業機會，但長期存在不平等問題，經濟前景尚未擺脫困境，實施強力的監管政策至關重要。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週一表示，今年剩餘時間通膨率將升至 2% 以上，但在經濟復甦後將會下滑，美國經濟還有很長的路要走。

鮑爾在上週利率決策會議後承認，未來幾個月通膨壓力可能會上升，但這些是一次性的價格上漲，可能只會對通膨產生暫時性的影響。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 上週日表示，拜登經濟計畫不太可能在美國造成通膨壓力，因為這些計畫將需要在 8 到 10 年內逐漸付諸實施。

然而，與聯準會認為通膨僅是暫時性不同，股神巴菲特強調，很多原材料都在暴漲，表明將有極高通膨發生，遠高於 6 個月前的預期。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.53 億例，死亡數突破 320 萬例，美國累計確診超過 3245 萬例，累計死亡數超過 57.7 萬。印度累計確診超過 1992 萬例，巴西累計確診 1452 萬例。

德國宣布取消慕尼黑啤酒節，尼泊爾暫停所有國內航班，6 日開始暫停所有國際航班，印度宣布新冠進口救濟材料獲 IGST 關稅豁免。紐約州長古莫稱，紐約市和紐澤西州將於 5 月 19 日開始取消所有商業活動防疫限制。

世界衛生組織 (WHO) 正密切注十種新冠變種病毒株，包括全球最流行的英國變種 B.1.1.7、南非變種 B.1.351 和造成超過六成印度染疫主因的雙重變種病毒株 B.1617。

週一 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 238.38 點，或 0.70%，收 34,113.23 點。

標普 500 指數上漲 11.49 點，或 0.27%，收 4,192.66 點。

那斯達克指數下跌 67.56 點，或 0.48%，收 13,895.12 點。

費城半導體指數下跌 35.62 點，或 1.15%，收 3,073.38 點。

標普 11 大板有 5 大板塊收紅，能源、材料和醫療保健板塊領漲，非必需要消費品、房地產和通訊服務領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.82%；臉書 (FB-US) 下跌 0.77%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.33%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.13%。

道瓊成分股多收高。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.28%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.41%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.40%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.26%；salesforce (CRM-US) 下跌 2.85%。

費半成分股多收低。應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.11%；美光 (MU-US) 下跌 1.22%；AMD (AMD-US) 下跌 3.76%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.47%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.15%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.99%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.69%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.95%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.83%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.12%。

個股消息

股神巴菲特麾下波克夏海瑟威 (BRKA-US) 上漲 1.69%。巴菲特週一受訪透露，非保險業務副董事長 Greg Abel 可能是他的接班人。波克夏 2 日公布最新財報，第一季營收 646 億美元，年增 5%；純益 117 億美元，外界引頸期待的年度股東會議上，巴菲特稱去年賣出一些蘋果股票可能是錯誤決定。

英特爾 (INTC-US) 下跌 0.47% 至每股 57.26 美元。英特爾積極建廠、擴廠滿地開花，繼週日以色列建新廠消息公布後，英特爾週一宣布，斥資 35 億美元擴建新墨西哥州工廠。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.82% 至每股 132.54 美元。Fortnite (要塞英雄) 製造商 Epic Games 指控蘋果出於競爭的目的，濫用了對 App Store 的控制權。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 3.46% 至每股 684.90 美元。特斯拉正努力強化與中國監管當局的關係，負責中國政府的公關團隊也擴大編制。此外，特斯拉德國超級工廠恐延後至明年 1 月投產，較原先計畫再晚半年。

電信巨頭 Verizon (VZ-US) 上漲 0.19% 至每股 57.92 美元。私募基金公司 Apollo 以 50 億美元收購 Verizon 媒體資產。

零售股強勢推動下，Gap (GPS-US) 暴漲 7.16% 至每股 35.47 美元。SPDR 標普零售業 ETF 上漲 1.7%。

雅詩蘭黛 (EL-US) 下跌 7.94% 至每股 288.93 美元。因疫情繼續打擊化妝品和彩妝需求，該公司化妝品業務銷售額下滑 11%，至 10.2 億美元。

經濟數據

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 報 60.5，預期 60.7，前值 60.6

美國 4 月 ISM 製造業 PMI 報 60.7，預期 65.1，前值 64.7

華爾街分析

富國銀行認為：「積極的財政和貨幣刺激、被壓抑需求的釋放，以及大量家庭儲蓄降低，加強對經濟重啟支持。」

Truist Advisory 首席市場策略師 Keith Lerner 說：「財報季、經濟復甦和新冠疫情趨勢仍將是短期催化劑，市場將尋求 Fed 方向變化的任何跡象。」

Cresset Capital 首席投資長 Jack Ablin 表示：「投資者正在為又一個忙碌周做好準備，以備受關注的非農就業報告結束，考慮到積極的經濟和企業財報消息，前景似乎更加看好。」

投行 Janney Montgomery Scott 稱：「我們注意到，股市短期大多仍處於超買狀態，暗示未來仍容易出現盤整修正。標準普爾 500 指數可能會回檔 10- 15%，儘管這將是其長期的上升趨勢。」