聯電遭美投資人提集體訴訟案 以300萬美元和解

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (4) 日公告，就 2019 年遭美國購買聯電美國存託憑證 (ADR) 等人，以違反美國 1934 年證券交易法、及 Rule 10b-5 為由，提起集體訴訟一案，美國紐約南區聯邦地方法院已核准和解，公司公告支付 300 萬美元和解金，並認列在去年財報，對財務業務無重大影響。

先前美國司法部在美依相關美國法律起訴聯電，衍生原告 Kevin D. Meyer 於 2019 年 9 月與其他購買聯電美國存託憑證等人，在美國紐約南區聯邦地方法院，對聯電及若干高階經理人，以聯電違反美國 1934 年證券交易法、及規範內部人交易的主要條文 Rule 10b-5 等為由，提起集體訴訟。

聯電表示，去年已與原告等人達成和解，並在帳上提前估列和解金，美國紐約南區聯邦地方法院於美東時間 5 月 3 日核准公司與原告 Kevin D. Meyer 等人間的集體訴訟和解協議。

依判決核准的和解協議，聯電支付 300 萬美元作為集體訴訟和解基金，用於分配予參與集體訴訟的原告，及支付原告律師、法院相關費用，該金額對公司財務業務無重大影響。