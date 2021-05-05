〈美股盤後〉葉倫否認升息建議 三大指數驚魂抖跌

週二 (4 日) 美國財政部長葉倫以聯準會 (Fed) 般的言論震撼市場，稱聯準會可能要適度升息，促使恐慌指數 VIX 奔漲，美元上揚，引爆科技股拋售潮，儘管葉倫爾後否認升息是其建議或預測，美股三大指數仍收黑，那指跌近 1.9%，道瓊微幅收紅。

葉倫週二在預先錄製的訪問中表示，相較於整體經濟，政府的額外支出規模雖然較小，但為了確保經濟不會過熱，可能必須適度升息，這是讓經濟具有競爭力和生產力的必要投資。

隨後，葉倫在《華爾街日報》舉行週二線上活動中否認：「升息並非我所預測或建議的事情，如果有人欣賞聯準會的獨立性，我想那個人就是我。」

此外，Fed 主席鮑爾的任期要到 2022 年 2 月才期滿，拜登上月稱基於聯準會的獨立性，他尚未和鮑爾談話。白宮經濟顧問 Jared Bernstein 週二迴避拜登是否提名鮑爾連任的問題？Jared Bernstein 回應：「既不能說是，也不能說否。」

國際政經消息方面，國際貨幣基金組織 (IMF) 警告，若不達成全球稅收協議恐有爆發貿易戰的風險。

七大工業國集團 (G7) 外交部長齊聚英國開會，討論如何應對中國和俄羅斯的挑戰。美國務卿布林肯稱，西方國家將捍衛基於國際規則的秩序，防止中國在內的任何國家進行顛覆性企圖。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.53 億例，死亡數突破 321 萬例，美國累計確診超過 3249 萬例，累計死亡數超過 57.8 萬。印度累計確診超過 2028 萬例，巴西累計確診 1477 萬例。

拜登設立美國政府抗疫新目標，目標在 7 月 4 日 (美國獨立日) 前讓七成的美國成年人至少接種一劑新冠疫苗，讓 1.6 億成年人提供完整的疫苗接種。

週二 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 19.80 點，或 0.058%，收 34,133.03 點。

標普 500 指數下跌 28.00 點，或 0.67%，收 4,164.66 點。

那斯達克指數下跌 261.62 點，或 1.88%，收 13,633.50 點。

費城半導體指數下跌 49.07 點，或 1.60%，收 3,024.31 點。

標普 11 大板有 5 大板塊收紅，材料、金融和工業板塊領漲，資訊科技、非必需消費品和通訊服務領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.54%；臉書 (FB-US) 下跌 1.31%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.55%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.20%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.62%。

道瓊成分股漲跌互見。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.587%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.3%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.55%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.55%； salesforce (CRM-US) 下跌 2.941%；Nike (NKE-US) 下跌 1.113%。

費半成分股多收低。應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.11%；美光 (MU-US) 下跌 0.72%；AMD (AMD-US) 上漲 0.076%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.63%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.27%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.41%。

台股 ADR 僅聯電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.50%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.49%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.42%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.54% 至每股 127.85 美元。Epic 總裁 Tim Sweeney 稱，若蘋果僅和 Epic 提出降低 App 內購買傭金的特殊協議，他會答應該協議。

台積電 (TSM-US) 週二下跌 0.50% 至每股 115.36 美元。美國商務部正在敦促晶圓代工龍頭台積電 (TSM-US) 和其他台灣企業優先考慮滿足美國汽車製造商的需求，以在短期內緩解晶片短缺問題。

美國鋼鐵公司 (X-US) 週二暴漲 7.90%。瑞士信貸研判，鋼材價格漲勢清楚地顯示，該產業處於超級週期，將美國鋼鐵股票升評至「跑贏大盤」。

SolarEdge (SEDG-US) 暴跌 15.95% 至每股 218.57 美元。由於運費上漲，利潤率可能會降低

美國著名老牌藥品連鎖企業 CVS Health (CVS-US) 上漲 4.41% 至每股 81.12 美元。由於客戶湧入 CVS 公司接種新冠疫苗，該公司最新財報亮眼，每股純益達 2.04 美元，優於預期的 1.72 美元，並上調了全年財測。

經濟數據

美國 3 月貿易帳報 - 744 億美元，預期 - 745 億美元，修訂後前值 - 705 億美元

美國 3 月耐用品訂單月增率終值 0.8%，前值 0.5%

美國 3 月工廠訂單月增率報 1.1%，預期 1.6%，前值 - 0.5%

華爾街分析

Zor Capital 董事總經理 Joe Fahmy 週一稱，隨著財報數據逐漸減少，未來幾個月內，投資者將不得不對貨幣政策和可能的稅收變化做出反應，而不是對企業特定基本面做出反應。

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示：「儘管企業財報令人鼓舞，但這些企業仍未能將美股主指推高。擺脫成長股、進入周期性股票，這是美股更多動能將上漲的領域。」