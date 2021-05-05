葉倫指為防經濟過熱或需適度升息 美股盤中大跳水、那指跌2.8%

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二 (4 日) 表示，為防止大規模政府支出所導致的經濟過熱，可能必須適度升息。此番言論帶動美股盤中短線跳水，截稿前那指跌勢擴大至 2.8%。

葉倫周二在《The Atlantic》錄製的訪問中表示，相較於整體經濟，政府的額外支出規模雖然較小，但為了確保經濟不會過熱，可能必須調升利率，這是讓經濟具有競爭力和生產力的必要投資。

上述言論刺激美股短線下挫。台北時間周二 (4 日) 美股盤中，四大指數跌勢擴大，那指重挫 2.8%，道瓊跌 280 點，標普 500 指數跌近 1.5%，費半挫逾 3%。

此外，現貨黃金跌勢擴大，截稿前跌 0.89% 至每盎司 1775.8 美元，美元指數短暫觸及盤中高點，10 年期美債殖利率則下滑至 1.591%。

因應新冠疫情影響，除了 3 月簽署規模 1.9 兆美元紓困案，拜登後續還提出總額約 4 兆美元的「美國就業計畫」和「美國家庭計畫」，引發市場對於經濟過熱是否觸發通膨危機的爭辯。

對此，Fed 官員一再強調，今年的物價上揚僅為暫時性，且央行有足夠工具因應，試圖淡化市場對於通膨急劇升溫的擔憂。