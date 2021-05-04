圓滿一號傳遭訛詐 王道銀行：目前REITs穩定配息無影響

針對今 (4) 日傳出鼎晟集團以不實租約詐騙王道銀行 (2897-TW) 所發行的 REITs「圓滿一號」一案，王道銀行表示，圓滿一號目前維持穩定配息，此案不影響投資人權益。

王道銀行圓滿一號在 2018 年 6 月正式掛牌，為台灣第 9 檔公開發行的 REITs，但今天調查局北機站查出，鼎晟不動產公司負責人張皓翔等人，為順利出售板信銀行家大樓給王道銀行，涉提供內容不實的租賃契約給王道銀行，作為「圓滿一號」投資說明內容，藉以成功讓圓滿一號順利掛牌上市交易，今天依違反銀行法搜索約談鼎晟公司負責人等 5 人到案，晚間移送台北地檢署複訊。

針對此案，王道銀行表示，該行所發行的 REITs 圓滿一號於公開市場完成資金募集後，向鼎晟不動產公司與新東北電力高壓設備公司購買位於板橋的板信銀行家大樓，並取得該大樓的完整產權，且由不動產管理機構信義全球資產管理公司負責管理標的。

王道銀行強調，截至目前為止，圓滿一號板信銀行家大樓的不動產租金繳款均正常，收益亦正常，圓滿一號維持穩定配息，加上該基金購買時亦要求發起人鼎晟不動產公司及新東北電力高壓設備公司提存租金穩定準備金至專戶，以備在租金短缺時作為填補之用，故目前此案並不會影響投資人的權益。