美國經濟復甦強勁！Fed官員：應開始商討調整購債 估2022年升息

美國聯準會 (Fed) 兩名官員周二 (4 日) 發表談話，都對美國經濟復甦表示樂觀，但其中一人敦促聯準會提早商討減少購債的可能，更預估 2022 年經濟將達到聯準會就業與通膨的目標，屆時將升息。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 周二說：「自去年底至今，情況發生了很大變化，刺激政策、疫苗提高經濟復甦的強度，我認為提早開始討論如何調整這些購債計畫是有意義的。」

聯準會在去年 12 月表示每月將繼續購買 1200 億美元的債券資產，並維持逼近零的利率水準，直到經濟達到實質進展，實現充分就業和 2% 長期通膨目標。

卡普蘭說，聯準會應該開始討論購債的好處以及「成本和副作用」，包括金融市場和房市的過度和失衡。他今年並無投票權，到 2023 年將再次輪值為投票委員。

此外，卡普蘭預估，美國經濟將在 2022 年達到聯準會新的三大目標：充分就業、通貨膨脹率達到 2%，且可觀察到的證據顯示通膨率將保持在適度高於 2% 水準一段時間，因此，他認為聯準會將在 2022 年某個時候升息。

財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二表示，聯準會可能必須升息，以確保經濟不會過熱。卡普蘭表示，即使升息，聯準會仍可以保持「高度寬鬆」，達到所謂的中性利率，不會使經濟過熱或衰退。

通膨方面，卡普蘭表示，他不確定通膨在 2022 年的表現，不確定目前通膨是否能在今年舒緩。

不過，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周二則表示，刺激政策助攻、加上經濟重啟以及消費者消費意願增加，幾個月內通膨急劇上升不可避免，然而一旦所有需求得到滿足，通膨可能會逐漸下降。

過去十年美國通膨遠低於聯準會設定的 2% 目標，如今 3 月整體個人消費支出 (PCE) 指數已回升至 2.3%。今年有投票權的戴莉表示，供應鏈供不應求以及關鍵零件漲價是其中主因之一，企業需要一段時間才能提高供給，這確實推高通膨。

對於通膨容忍度，戴莉說：「我們所說的適度通膨率分別是 2.4%、2.5% 和 2.6%，並不是 13%。」美國在 1970 年代末和 1980 年代初高通膨時期曾飆至雙位數。