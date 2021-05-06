〈紐約匯市〉殖利率下滑 美元從兩周高點回落 商品貨幣反彈 

美元周三 (5 日) 從兩周高點回落，因美國公債殖利率下滑、美國「小非農」和非製造業指數雙雙遜於預期，且多名聯準會 (Fed) 官員重申超寬鬆政策立場不變。市場關注英國央行 (BOE) 決策和蘇格蘭選舉，英鎊微升。大宗商品貨幣反彈，狗狗幣再度改寫新高。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤報 91.39，盤中一度升至 91.436，是 4 月 19 日來最高。

美元稍早升值，大部分動能來自美國財長葉倫的發言，她周二表示為防止大規模政府支出導致的經濟過熱，或許必須適度升息，但隨後澄清「並未建議或預測 (Fed) 升息」。儘管葉倫只是稍微提到緊縮，依然在高度依賴刺激興奮劑的市場產生巨大影響。

Fed 多名官員周三演說，不約而同表示超寬鬆政策暫時不變。波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 甚至以去年的「衛生紙之亂」比喻通膨上升只是暫時現象，認為不會促使 Fed 收回貨幣支持。

FXstreet.com 高級分析師 Joseph Trevisani 說，Fed 已經明白表示 2023 年底前不會升息，但商業利率殖利率曲線的反應卻是 10 年或更長一點。

Trevisani 說：「Fed 不必改變對聯邦基金利率的立場，當信貸市場開始推動 10 年期公債殖利率向 2% 回升時，它要做的就是別擋路，我認為它會這麼做的。只要美債殖利率重拾升勢，美元就會一同走高。」

雖然 Fed 官員同心協力淡化通膨升溫疑慮，美國通膨預期仍跳漲至多年高點，10 年期美債平衡通膨率彈升至 2.47%，是 2013 年 4 月來最高，5 年期平衡通膨率也觸及 2.695%，為 2011 年 4 月來最高，代表市場對未來 5 年和 10 年的通膨率預期。

美國公債殖利率下滑，10 年期公債殖利率下降 1 個基點至 1.5819%。

美國周三公布兩項數據皆遜於市場所料。有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，4 月民間新聘 74.2 萬名員工，為七個月來最大增幅，但市場預估值為 80 萬。另外，美國供給管理協會 (ISM) 的 4 月非製造業指數從 3 月歷史高點下滑，反映市場需求激增，卻受到供給限制。

BK Asset Management 執行董事 Kathy Lien 說：「經濟數據肯定令美元交易員感到擔憂，並阻礙他們在非農就業報告公布前恢復做多美元。」

美國將於周五公布 4 月非農就業報告，市場預測中位數顯示美國新增 97.8 萬，但預測落差很大，最高預估新增 210 萬人。

非美貨幣攀升，狗狗幣創新高

大宗商品貨幣方面，加幣兌美元觸及三年高位，主要受益於油價上漲和對全球經濟復甦的樂觀情緒。

澳洲就業數據優預期，澳幣兌美元升值 0.4% 至 0.7742 美元。紐元兌美元勁揚 0.83%，報 0.7208 美元

英鎊兌美元在 BOE 會議前一天升值，攀升 0.12% 至 1.3902 美元，一些人預期 BOE 將宣布縮減購債計畫。

蘇格蘭正在舉行選舉，支持獨立的主要政黨「蘇格蘭民族黨 (SNP)」不太可能贏得明顯過半多數席次，打擊了該黨再次提出獨立公投的希望。由於英國首相強生已多次表明不會同意再辦公投，蘇格蘭選舉結果對英鎊的影響可能非常有限。

狗狗幣續創新高，盤中一度漲破 0.69 美元，截稿前報 0.6325 美元，24 小時內上漲 17.55%。

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