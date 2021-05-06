【永豐期貨】台積電甩尾翻紅 萬七僅差臨門一腳

期貨走勢

台指期週四上漲 180 點至 16945 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 49.36 點，電子期逆價差縮至 - 2.07 點，金融期逆價差縮至 - 0.43 點。現貨部分，三大法人賣超 72.78 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 4277 口至 - 16170 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 4580 口至 - 34174 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 5063 口至 - 14147 口。

週三聯準會官員相繼出來淡化通膨和升息擔憂，表示不急於討論縮減 QE 規模，今年通膨不會使聯準會升息，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.29%，標普 500 上漲 0.07%，那斯達克下跌 0.37%，費半指數上漲 0.61%，台股今 天上下震盪大，上沖下洗，盤中一度漲逾 200 點，來到 17088 點，隨後賣壓出籠翻黑，所幸金融股穩盤及台積電拉尾盤，加權指數終場上漲 0.9%，收 16994.36 點，終止連五黑。權值股來看，台積電最後一盤由黑翻紅，上漲 0.34%，收 587 元，聯發科也上漲近 5%，收 1055 元，僅大立光較為疲軟，下跌 0.66%，收 2990 元，台股今天一度重返萬七，但是明顯看出高檔賣壓仍重，電子股弱勢，而傳產股強的結構已形成，明天若要重返月線，須要電子股回神，且帶量上攻才能站穩萬七關卡。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 降至 1.22。VIX 指數下跌 3.39 至 21.55。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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