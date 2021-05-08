〈熱門股〉緯穎雲端伺服器回溫 股價衝上978元再寫掛牌新高

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 在雲端伺服器需求穩定下，首季稅後純益、每股純益雙創歷年同期新高，展望第 2 季，隨著英特爾 (INTC-US) 新一代邊緣伺服器、雲端伺服器推出，加上資料中心恢復拉貨動能，有助營運回溫，股價同步受到激勵，本周最高一度衝上 978 元，再寫掛牌以來新高價。

展望今年，緯穎指出，雲端資料中心需求持續成長，短期則仍有疫情、缺料影響供應鏈，將持續維持存貨充足穩定、營運彈性，滿足客戶需求，今年也將推動兩相浸沒式冷卻技術，提升資料中心散熱效率、節能用電解決方案，力拚擴大市占。

緯穎首季營收達 392.9 億元，季減 25.18%、年增 11.82%，毛利率 8.21%，季減 0.42 個百分點、年增 0.68 個百分點，營益率 5.81%，季減 0.9 個百分點、年增 0.66 個百分點，稅後純益達 16.99 億元，季減 37.82%、年增 16.17%，為歷年同期新高，每股純益 9.72 元。

緯穎 4 月營收則達 166.16 億元，月增 8.32%、年增 25.81%，累計今年前 4 個月營收達 559.06 億元、年增 15.64%。