〈陸港盤後〉原物料撐盤、科技股下跌 上證收高0.3%、恒指小跌0.1%

週一 (10 日)A 股三大指數在高後在平盤附近震盪，早盤中國原物料期貨市場報價紛紛漲停的帶領下，非鐵、採掘和鋼鐵類股維持近期強勢格局，不過銀行、國防軍工、房地產等類股走勢低迷，拖累滬深兩市維持狹幅震盪的走勢，直到收盤。

今日滬深兩市成交量能維持在人民幣 8000 億元的水準，達人民幣 8550 億元，較前一個交易日略少人民幣 289 億元。

港股方面，由於美國非農就業數據不如預期，引發市場預估聯準會的貨幣寬鬆政策可望再延續一段時間，在利多因素的帶動下，港股今日開高。

不過受到季線壓力區的影響，再加上中國主管機關表示，要加強網路平台重整，對 34 家網路平台企業展開督導，導致多檔網科股股價出現賣壓，美團 (3690-HK) 更一度崩跌 8%，連帶拖累恒指翻黑。

午盤後，在科技類股下挫的影響下，恒指均在平盤下方震盪，最終在能源類股的拉抬下，恒指跌幅縮小。

科技類股中，美團大跌 7%，成為影響科技指數最重者；FIH(6088-HK)大跌 5.3%、聯想集團 (992-HK) 下挫 4%、阿里巴巴 (9988-HK) 下跌 2.1%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.27%，報 3427.99 點；科創 50 指數下挫 0.74%，報 1254.49 點；深證成指下滑 0.11%，報 13917.97 點；創業板指上漲 0.39%，報 2921.72 點。恒生指數小跌 0.05%，報 28595.66 點、恒生科技指數下挫 0.86%，報 7886.02 點。

北向資金進出方面，週一北向資金買超人民幣 45.27 億元，連續三個交易日買超，其中滬股通買超人民幣 6.44 億元，深股通買超人民幣 38.83 億元。

法人觀點

國泰君安認為指數下跌空間有限，目前仍是以區間震盪行情為主。創業板指在五一節後持續回檔，主要受到績優股走勢偏弱的影響。由於生技這類績優股之前漲幅過大，在反彈後已進入前期賣壓區域，在推升動能不足之下導致出現大幅震盪。不過在基本面、資金面等多重利多因素支撐下，指數下檔區間也不易跌破。

