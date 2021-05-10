中華電今年雙軌並進 謝繼茂：奠定ARPU反轉向上基礎

電信龍頭中華電 (2412-TW) 年報出爐，董事長謝繼茂在致股東報告書中表示，今年將延續「5G + 轉型」雙軌並進的營運主軸，加上 5G 頻譜取得最大頻寬及最佳頻段，推升行動用戶淨變動數轉正，奠定未來行動服務營收與行動每用戶平均收入 (ARPU) 反轉向上的基礎。

5G 發展方面，謝繼茂指出，去年初 5G 頻譜競標中，取得最大頻寬及最佳頻段，包括 3.5GHz 頻段共 90MHz 頻寬及 28GHz 頻段共 600MHz 頻寬，加上最有利頻譜位置，為未來 20 年的長遠發展建立競爭優勢。

謝繼茂表示，以速度及涵蓋並重的策略方針建置 5G 基地台，加上 iPhone 5G 高階手機去年第 4 季上市，帶動 5G 用戶數提前達成原先設定的年度 30 萬戶目標、去年行動用戶淨變動數連續 4 季轉正，未來行動服務營收與行動每用戶平均收入 (ARPU) 將反轉向上。

5G 企業客戶布局部分，謝繼茂提到，已順利建置第一座 5G mmWave 企業專網，將 5G 智慧工廠落實於半導體產業，另外，完成彰濱太陽能案場、蘇花改交通建設等大型專標案、執行台電智慧電表等物聯網應用，去年企客營收佔合併營收比重達 40%。

謝繼茂強調，未來會持續聚焦不同行業別的經營，發展 5G＋人工智慧物聯網各式應用，除爭取一次性專案外，也會強化訂閱式的商業模式，增加常續性營收，同時，以 B2B2X 商業模式創新，搶攻數位經濟商機，並精進銷產研協同合作，提升產品自有率與毛利。

展望今年，謝繼茂強調，持續推動躍升 2021 轉型計畫、組織轉型，包括強化個人家庭、企業客戶、國際等客群經營，並進行成本優化及提升網路、IT、人才、組織等基礎能力，再結合投資與併購，提升公司競爭力與長期發展優勢。