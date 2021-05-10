【永豐期貨】電子族群賣壓成阻力 台股回測月線支撐

期貨走勢

台指期週一下跌 54 點至 17229 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 6.61 點，電子期逆價差縮至 - 0.56 點，金融期逆價差擴至 - 4.03 點。現貨部分，三大法人賣超 8.79 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 791 口至 - 17488 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 1489 口至 - 37519 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3533 口至 - 20735 口。

上週五公布 4 月非農數據，就業人數僅增加 26.6 萬，遠遠低於預期，原預期將增加 97.8 萬，但緩解了市場對通膨飆升和聯準會縮減購債的擔憂，美股四大指數皆收紅，道瓊上漲 0.66%，標普 500 上漲 0.74%，那斯達克上漲 0.88%，費半指數上漲 1.49%。台股今天開高走低，電子股上攻無力，指數盤中回測月線，資金流向傳產及金融族群，加權指數終場下跌 0.29%，收 17235.61 點。權值股來看，台積電下跌逾 1%，收 589 元，拖累大盤回測月線，聯發科受中國 5G 手機量低於預期的利空影響，下跌 7.64%，收 979 元，整體來看，電子族群短期疲軟，金融及傳產撐盤，電子股是台股上攻阻力，而月線支撐是短期多空關鍵點位，另外，MSCI 將公布最新季度調整，台股相關權重是否再調整，投資人可留意。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.42 降至 1.34。VIX 指數下跌 0.59 至 19.64。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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