行動服務營收轉正 中華電前4月每股賺1.51元 蟬聯獲利王

電信三雄今 (10) 日公佈自結，中華電 (2412-TW) 受惠行動銷貨收入增加，以及行動服務營收轉為正成長，營收、獲利顯著成長，4 月每股純益 0.37 元，再度超越台灣大 (3045-TW) 的 0.3 元、遠傳 (4904-TW) 的 0.2 元；前 4 月每股賺 1.51 元，續蟬聯獲利王寶座，贏過台灣大 1.31 元與遠傳 0.75 元。

中華電

中華電 4 月營收 163.4 億元，月增 0.71%、年增 3.96%；營利率 22.9%，月增 1.9 個百分點、年增 0.32 個百分點；EBITDA 69.3 億元，月增 5.5%、年增 6.8%；稅後純益 28.9 億元，月增 5.5%、年增 3.7%，每股純益 0.37 元。

中華電累計前 4 月營收 664.4 億元，年增 4%；營利率 22.4%，年增 0.4 個百分點；EBITDA 275.1 億元，年增 6.5%；稅後純益 117 億元，年增 5.6%，每股純益 1.51 元。

中華電表示，受惠行動銷貨收入增加、行動服務營收轉為正成長，抵銷固網語音營收衰退，帶動本月營收優於去年；營業成本及費用 125.9 億元，較去年同期增加，主因商品成本隨行動銷貨收入增加。與第 2 季財測達成率相較，營業收入達成率符合預期，營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率皆超過預期。

中華電統計，截至 4 月底止，光世代寬頻用戶數 362.4 萬戶，60Mbps 以上客戶數 235.5 萬戶，其中 300Mbps 以上客戶達 49.9 萬戶。MOD 客戶數達 206.4 萬戶，行動通信總客戶數達 1139.2 萬戶。

台灣大

台灣大 4 月營收 112.4 億元，月減 4.21%、年增 13.39%；營利率 11.4%，月增 1 個百分點、年減 2.32 個百分點；稅後純益 8.6 億元，月減 28.3%、年減 12.2%，每股純益 0.3 元。

台灣大前 4 月營收 465.5 億元，年增 11.5%；營利率 10.6%，年減 3.38 個百分點；稅後純益 37 億元，年減 14%，每股純益 1.31 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，4 月在電商及 5G 兩大成長引擎合力推動下，單月營收年增 13%；電子商務表現不俗，營收年增達 23%。行動電信業務方面，好速成双及 mo 幣多兩大方案有助用戶升轉 5G，截至本月底 5G 月租用戶滲透率已達 12%，行動服務營收持續兩個月呈年成長。

獲利方面，俞若奚指出，4 月電信 EBITDA 轉為年增長，合併 EBITDA 年增率提升至 5%，整體營運朝全年目標穩步前進。

遠傳

遠傳 4 月營收 63.59 億元，月減 3.31%、年增 3.55%；EBITDA 22.99 億元，月減 0.56%、年增 0.4%；稅後純益 6.46 億元，月增 1.4%、年減 9.3%，每股純益 0.2 元。

遠傳前 4 月營收 271.95 億元，年增 6.5%；EBITDA 90.98 億元，年減 2.1%；稅後純益 24.57 億元，年減 14.8%，每股純益 0.75 元。

遠傳表示，由於用戶升級 5G、手機銷售動能強勁，4 月營收達成月營收連續 6 個月正成長，此外，月租型用戶數、總用戶數持續正成長，月租型客戶流失率維持低檔。

遠傳數位轉型效益持續顯現，4 月新經濟多項業務維持成長，包括雲端服務營收年增 33%、資安服務營收年增 74%；個人數位服務方面，數位媒體服務營收年增 28%、friDay 購物行動商務營收年成長率達 11%。