索羅斯戰友、傳奇經理人：所有資產都處於瘋狂的狀態

索羅斯戰友、傳奇經理人 Stanley Druckenmiller 週二 (11 日) 受訪時表示，毫無疑問的是，所有資產都處於瘋狂的狀態，聯準會 (Fed) 寬鬆政策讓美元有可能失去其作為全球儲備貨幣的地位。

Druckenmiller 週二發出警告 Fed 對寬鬆貨幣政策的承諾帶來巨大風險。

Druckenmiller 稱：「我毫不懷疑，我們正處於對所有資產的瘋狂之中。毫無疑問，我也不知道這一切什麼時候會結束。」

Druckenmiller 稱：「聯準會的行動正在扭曲長期美債殖利率，這對經濟構成了威脅，聯準會政策和美國赤字支出使美元走上崩潰的道路，由於政策缺陷，美元很有可能在 15 年內失去其作為全球儲備貨幣的地位。」

Fed 讓金融市場過剩，導致股票市場的高估值、加密狂潮以及特殊目的收購公司 (SPAC) 熱潮。

Stanley Druckenmiller 預測，鑑於缺乏替代方案，未來某種加密貨幣資產很可能將替代美元。

Druckenmiller 仍做多美股，但不像 4、5 個月前那樣，資產配置更多的重心押注在大宗商品、債券和美元。

截稿前，美股道瓊期貨下跌 0.11%，暫報 34,148.0 點、美元下跌 0.05% 暫報 90.17、黃金上漲 0.06%、WTI 原油期貨上漲 0.29%，暫報每桶 65.46 美元，十年期美債殖利率小漲，暫報 1.622%。