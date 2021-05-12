〈中華電機房動土〉估新機房年租金收入1.5億元 評估南部土地資產活化

中華電 (2412-TW) 斥資 25 億元於南港興建新世代機房暨商辦大樓，董事長謝繼茂表示，目前每年租金收入約 7 億元，預計新大樓招租後，預估每年可再貢獻 1.5 億元租金收入，此外，其他土地也會陸續完成資產活化，預計今年先定案南部土地開發案。

中華電在全台共有 5 個基地將進行土地資產活化，其中，位於南港新機房大樓將斥資 25 億元，也是近期最大土地投資案，後續台北、新北、台中、高雄等也會陸續評估建置商辦大樓。

中華電土地政策向來只租不售，謝繼茂指出，目前先把資產活化，建案以商辦大樓為主並讓商店進駐，藉此可帶來長期收入。目前中華電每年租金收入約 7 億元，預期南港新機房大樓 2024 年下半年陸續有企業進駐後，估每年可再貢獻 1.5 億元。

謝繼茂提到，目前高雄基地已與開發商進行規劃，期望今年能訂出開發方向，不過投資金額尚不明朗，可能會隨著合作模式不同，投資金額也有所調整。

交通部常務次長祁文中表示，中華電南港新機房及商辦大樓完工後，將提高此地區的通訊品質，未來也促成南港成為軟體、會展、交通、新創跟生技的五大產業發展中心。