【永豐期貨】疫情升溫 台股爆量大跌創單日最大跌幅

期貨走勢

台指期週三下跌 864 點至 15697 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 205.37 點，電子期逆價差擴至 - 9.4 點，金融期逆價差擴至 - 5.94 點。現貨部分，三大法人賣超 181.19 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 4558 口至 - 10254 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 7655 口至 - 24863 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 7862 口至 - 12873 口。

週二早盤科技股持續遭拋售，金融和能源類股也淪陷，但亞馬遜和 Netflix 等科技股午盤後收復部分失地，道瓊下跌 1.36%，標普 500 下跌 0.87%，那斯達克下跌 0.09%，費半指數上漲 0.3%。台股今天爆量重挫，疫情指揮中心表示，防疫層級有可能在近日拉高至第三級，台股隨後崩跌最多達 1417 點，雖然午盤後低接買盤進場，但加權指數終場仍下跌 4.11%，收 15902.37 點，成交量則爆 7727 億元新天量，今天更寫下單日最大跌點、最大跌幅以及最大震幅三項新紀錄。權值股來看，台積電及聯發科午盤後跌幅有明顯收斂，跌幅約在 2% 左右，今天傳產及金融族群跌幅較重，達 5% 以上，整體來看投資人因疫情轉趨嚴峻而恐慌，對台股形成賣壓，加上電子股基期高，且受通膨疑慮促使投資人撤離高本益比股，在籌碼賣壓宣洩尚未告一段落之前，投資人不宜太早承接。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 16900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.97 升至 1.08。VIX 指數上漲 12.35 至 38.94。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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