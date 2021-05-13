馬斯克幣圈喊水會結凍「狗屎雙雄」暴漲暴跌的奇幻旅程

幣圈近來吹起動物星球風潮，狗狗幣價格一飛衝天，今年漲幅超過 112 倍，俗稱屎幣的柴犬幣 (SHIB)，年漲幅更是直接輾壓狗狗幣，高達 28 萬倍，創造出「狗屎雙雄」暴漲的榮景，一切歸因於特斯拉 (TSLA-US) 創辦人馬斯克，堪稱是虛擬貨幣的最大喊盤者，在幣圈「喊水會結凍」，近來又因為馬斯克宣布暫停接受使用比特幣購買特斯拉，引發虛擬貨幣市場動盪。

狗狗幣 (DOGE) 創始於 2013 年，當時比特幣價值不斷飆漲，吸引許多仿效的虛擬貨幣，2 名軟體工程師 Billy Markus 與 Jackson Palmer 看不慣這些亂象，因而創立狗狗幣來諷刺，Markus 當年故意將總量設置為 1200 億枚，且每年固定增發 50 億枚，呈現年年通膨。不過，2015 年 Markus 因失業賣光手中所有狗狗幣，當時僅獲利新台幣十多萬元，另一位創辦人 Palmer 也同步清倉。

今年 1 月因為 GameStop 事件，狗狗幣成為大量網民討論的焦點，價格翻漲 5 倍，不過，真正點燃漲勢來自於馬斯克的推文，他曾多次 PO 出雜誌、動畫《獅子王》的改圖，以及狗狗幣登上月球的圖片，吸引許多投資人加碼買進。狗狗幣更躍居全球第四大虛擬貨幣，目前流通供給量為 1290 億枚，市值約新台幣 1.49 兆元。

然而，馬斯克上週客串美國脫口秀節目「週六夜現場」時，開玩笑稱狗狗幣是場騙局，造成該幣價格閃崩逾 30%，馬斯克旗下公司 SpaceX 隨即止血，表示未來太空旅行將接受鄉民們用狗狗幣支付，馬斯克也在推特開啟投票功能，詢問是否希望特斯拉接受狗狗幣作為支付方式，狗狗幣因此瞬間暴漲，一度收復所有跌勢。

柴犬幣 (SHIB) 今年初橫空出世，自詡狗狗幣殺手，發行量高達 1000 兆枚，目前流通供給量 394 兆枚，市值約新台幣 2261 億元。柴犬幣的創造者是以太坊創辦人布特林 (Vitalik Buterin) 的支持者，在發行之初便將 500 兆柴犬幣送給布特林，因此流通的柴犬幣為 500 兆。

柴犬幣近來價格瘋狂上漲，今年累計漲幅高達 28 萬倍，遠遠超過狗狗幣的 112 倍。幣圈近來宛如動物星球，像是猩猩幣、獅子幣、豬豬幣等，以及嫩模幣、冥幣等各種奇葩的虛擬貨幣陸續竄出，都想在這波牛市裡分一杯羹。

不過，幣圈成也馬斯克、敗也馬斯克，他 13 日突然拋出震撼彈，暫停接受比特幣購買特斯拉，不僅比特幣跌破 5 萬美元，其他加密貨幣也引發骨牌效應，24 小時內出現巨大的跌勢，狗狗幣價格嚇趴跌逾 30%，市值排名甚至跌落第五，反觀「二哥」以太幣強勢攀漲逾 10%，一度衝破 4300 美元新高。

分析師及專家紛紛警告，投資者對虛擬貨幣的接受程度變高，越來越追求投機又快速的獲利方式，而比特幣主導地位減弱，某種程度上代表「泡沫」，散戶又推動其他虛擬貨幣飆漲，加重了泡沫現象。