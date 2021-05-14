〈焦點股〉513全台停電 太陽能族群政策護體掀漲勢

興達電廠 4 部機組跳機導致全台大停電，約影響 400 萬戶，台電強調，並非缺電，主要是電網的問題，帶動太陽能族群今 (14) 日吸引買盤進駐，達能 (3686-TW) 、國碩 (2406-TW) 率先攻上漲停板，不斷電系統業者盈正 (3628-TW) 也一度攻上漲停價。

台電路竹路北超高壓變電所匯流排故障，造成興達電廠無法輸出電力，13 日下午 2 點多，燃煤及燃氣各 2 部機組跳機，台電緊急展開搶修，並於下午 3 點起輪流對 C、D 組分區輪流限電，最後在晚間 8 點全面恢復供電，約 400 萬戶、1139 萬戶次受影響。

台電強調，此次停電因電網故障，而非缺電，跳電當時僅占尖峰負載 3670 萬瓩的 6%。不過，外界對於政府推動再生能源產生預期心理，掀起太陽能族群漲勢。

達能、國碩今日獲得買盤青睞，股價直奔漲停，分別來到 15、17.45 元，聯合再生、茂迪、元晶也都強彈逾半根停板，太極、安集股價同步走揚。

每逢出現停電，不斷電系統 (UPS) 概念股也會成為盤面焦點題材，盈正早盤率先攻上漲停，達 38.5 元，盤中漲停打開後仍有半根漲停，碩天和科風同樣在盤面上表現，千金股旭隼走勢相對震盪幾度翻黑。